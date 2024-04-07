الأحد 07 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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أحمد الطاهري يُبرز "قمر على سمرقند" كأيقونة أدبية في "كلام محترم" (فيديو)

قمر على سمرقند
قمر على سمرقند

ألقى الإعلامي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة "روزاليوسف" ورئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الضوء على رواية "قمر على سمرقند"، معتبرًا إياها تحفة فنية في مسيرة الأديب محمد المنسي قنديل.

وفي تفاصيل حياة الكاتب، أشار الطاهري لال حديثه في برنامج "كلام محترم" الذي يُبث عبر أثير إذاعة الراديو 9090، إلى أن قنديل، الذي نشأ في المحلة الكبرى وابن لعامل بمجال النسيج، اختار مسارًا مغايرًا لوالده، متجهًا نحو دراسة الطب قبل أن يستقر به المقام في عالم الأدب.

ومن الجدير بالذكر، أن قنديل تأثر بشكل كبير بأصدقائه خلال مرحلة نموه الفكري، ومن بينهم المفكر نصر حامد أبو زيد، والناقد الأدبي الدكتور جابر عصفور، والروائي سعيد الكفراوي.

أحمد الطاهري روزاليوسف المتحدة الشركة المتحدة قمر على سمرقند محمد المنسى قنديل كلام محترم المحلة الكبري جابر عصفور الروائي سعيد الكفراوي

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