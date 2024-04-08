إسقاط مسيرة أوكرانية كانت تستهدف محطة زابوريجيا النووية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بإسقاط مسيرة أوكرانية كانت تستهدف محطة زابوريجيا النووية.

روسيا تحمل أوكرانيا مسئولية الهجوم بطائرات مسيرة على محطة زابوريجيا

وحملت وكالة الطاقة الذرية الروسية روساتوم أوكرانيا مسئولية الهجوم بطائرات مسيرة على محطة زابوريجيا للطاقة النووية، والذي قالت إنه أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص.

ونفت كييف أن تكون وراء الهجوم، وقال أندريه يوسوف، وهو متحدث باسم المخابرات العسكرية الأوكرانية، أمس الأحد، في بيان، إن أوكرانيا غير متورطة في أي استفزازات مسلحة على محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تحتلها روسيا بشكل غير قانوني.