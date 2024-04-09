"ختامها مسك مع أم ياسر".. سيدة تفرح برؤية الدكتور عمرو الليثي

فرحت السيدة أم ياسر، بزيارة الإعلامي عمرو الليثي لها في محافظة القليوبية، خلال برنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة الحياة.

وقامت السيدة أم ياسر، بالدعاء للإعلامي عمرو الليثي، قائلة: "يعود عليك الأيام بخير بحق الأيام المفترجة، ويرزقك برزقهم، ويجعلك مستور ويبعد عنك ولاد الحرام".

وقالت أم ياسر، إنها تقوم ببيع الخضرة في الشارع، وتقوم بشرائها من منطقة شبين، مؤكدة أن الرازق هو الله.

وعن رزقها في اليوم، قالت: "الحمد والشكر لله، كله اللي يبعته ربنا كويس، وفيه ناس ودوني عمرة من 7 سنوات، ونفسي اروحها تاني ومستنيه ربنا يبعتهالي، ونفسي أموت هناك وأدفن مع سيدنا محمد وعمر وأبو بكر".

أمنيتها في آخر أيام شهر رمضان

وأشارت إلى أن لديها 6 أبناء، هما ياسر ومحمد ومصطفى وإسماعيل، وتوفى أحد أبناءها وزوجها في حادثة، موضحة أنها تقوم بالصرف على نفسها وعلى أسرتها.

وعن أمنيتها في آخر أيام شهر رمضان، تابعت: "نفسي في حج، وأفرح بابني إسماعيل".

وفي نهاية اللقاء، أعطى لها الإعلامي عمرو الليثي، ظرف به مبلغ 3 آلاف جنيه من فاعلي الخير.