رمضان عبد المعز: أعلنوا الفرح والبهجة.. فالفرحة فى العيد عبادة وطاعة

قال الشيخ رمضان عبد المعز، إنه من العبادة في العيد، الفرح والبهجة والسرور، فالفرح طاعة، مستشهدا بقول الله تعالى: "قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ".

وأضاف عبد المعز، خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة dmc، أن من حيل بينه وبين الصيام، مثل أهالينا المرضى أو كبار السن الذين لا يستطيعون الصوم، قال لهم الله تعالى: "فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر".

يحرم صوم يوم العيد فهو يوم الفرح والبهجة

وتابع: من صام بأمر الله فهو مأجور، ومن لم يصم بأمر الله أيضًا هو مأجور، لافتًا إلى أنه للصائم فرحتان يفرحهم هما إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه.

ونوه الشيخ رمضان عبد المعز، بأنه يحرم صوم يوم العيد فهو يوم الفرح والبهجة والسرور وإعلان الخير وإفشاء السلام، يوم يُلبس فيه أحسن وأجمل الثياب ويغتسل ويخرج من بيته إلى المصلى، حتى السيدات اللاتي لديهن العذر الشهرى لا تصلي لكن تشهد الخير.