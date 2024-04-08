الشيخ رمضان عبد المعز يوضح عقوبة من يتعدى حدود الله

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن الله سبحانه وتعالى ضرب لنا مثل بعقوبة الأمم التي سبقتنا والذين اعتدوا على حدود الله.

وأضاف خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة "دي إم سي": "الأمم السابقة اعتدوا وربنا بين لنا عقابهم، وأمرنا ألا نعتدي مثلهم، اليهود كانوا يعيشون في قرية على شاطيء البحر، ربنا قال لهم عظموا يوم الجمعة، فقالوا لا عايزين السبت هنعظم السبت، فربنا أمرهم يبقى اليوم لعبادة الله بدون عمل، وكان محظور عليهم صيد السمك يوم السبت".

وأردف: "اعتدوا يوم السبت، لأنهم وجدوا السمك يأتي للشاطيء بغزارة يوم السبت، وكان عقابهم أن تحولوة لقردة خاسئين، (إذا تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين)