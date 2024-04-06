الأحد 07 أبريل 2024
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توك شو

أصل الربابة وقعدة سلطنة مع شيخ عازفي الربابة "عم سلامة متولي"

جريدة الدستور

قدم الإعلامي والكاتب يسري الفخراني، في حلقة اليوم من برنامج  "باب رزق"، فقرة فنية للعزف مع الربابة مع يخ عازفي الربابة سلامة متولي.

وعزف الشيخ متولي، مجموعة متميزة من الفلكلور الشعبي على الربابة، منها لحن "يا حلوة يا شايلة البلاص"، "ميل واسقيني يا واد عمي".

ولفت الشيخ سلامة إلى ان الربابة في الأصل ىلة صعيدية، وأوتارها من شعر، لكنهم طوروها في الشمال، وجعلوا منها وتر شعر ووتر سلم، ليتمكنوا من عزف السلم الموسيقي. 

برنامج باب رزق يقدمة الكاتب الصحفى والإعلامى يسرى الفخرانى وهو برنامج خدمي يركز على عرض النماذج الإيجابية من أصحاب الحرف اليدوية حيث يعرض حرف قديمة منسية من داخل أماكن متفرقة بمصر حيث يعرض مصر القديمة بجمالها وسحرها.

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الربابة الفلكلور الشعبي باب رزق يسرى الفخراني صر القديمة

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