بعد غياب 14 عامًا.. مصطفى شعبان يعود للسينما بفيلم يشاركه فيه بطل أجنبى

كشف الفنان مصطفى شعبان، عن أنه يحضر لفيلم جديد هذا العام، وذلك بعد غياب 14 سنة عن السينما.

وقال خلال لقائه ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، إن مخرج الفيلم مصري أجنبي، سبق له أن أخرج أعمالًا في روسيا، ولأول مرة يعمل في مصر، وأشار إلى أنه يشاركه في الفيلم بطل أجنبي، ولم يحدد بعد بقية الممثلين.

وعن موعد عرض الفيلم، قال إنه لم يحدد بعد، مردفا: "من يؤجل عرض فيلمه بسبب فيلم آخر بيبقى مش قوي، ولو واثق في المنتج هأنزل به في أي وقت".

وأكد أن ملعب الدراما أخطر من السينما، متابعًا: "الدراما والسينما كلاهما تاريخ، لكن زمان كانت السينما تاريخ، واليوم الأبحاث التي يستخدمها المعلنون، وهي أبحاث حقيقية لأنه لن يضع إعلانًا في دراما لا يراها أحد، أما السوشيال ميديا فلا تعبر عن الشارع، وممكن شخص يدفع لكام صفحة تكتب عنه بشكل جيد".