السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بعد غياب 14 عامًا.. مصطفى شعبان يعود للسينما بفيلم يشاركه فيه بطل أجنبى

مصطفى شعبان
مصطفى شعبان

كشف الفنان مصطفى شعبان، عن أنه يحضر لفيلم جديد هذا العام، وذلك بعد غياب 14 سنة عن السينما.

وقال خلال لقائه ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، إن مخرج الفيلم مصري أجنبي، سبق له أن أخرج أعمالًا في روسيا، ولأول مرة يعمل في مصر، وأشار إلى أنه يشاركه في الفيلم بطل أجنبي، ولم يحدد بعد بقية الممثلين.

وعن موعد عرض الفيلم، قال إنه لم يحدد بعد، مردفا: "من يؤجل عرض فيلمه بسبب فيلم آخر بيبقى مش قوي، ولو واثق في المنتج هأنزل به في أي وقت".

وأكد أن ملعب الدراما أخطر من السينما، متابعًا: "الدراما والسينما كلاهما تاريخ، لكن زمان كانت السينما تاريخ، واليوم الأبحاث التي يستخدمها المعلنون، وهي أبحاث حقيقية لأنه لن يضع إعلانًا في دراما لا يراها أحد، أما السوشيال ميديا فلا تعبر عن الشارع، وممكن شخص يدفع لكام صفحة تكتب عنه بشكل جيد".

مصطفى شعبان السينما فيلم جديد لقاهرة والناس إ حبر سري

مواد متعلقة

عميد سابق بالأزهر لـ"أبواب القرآن": حواء لم تُخلق من ضلع آدم

الرئيس السيسى: الاستمرار فى الحوار الوطنى مهم

الرئيس السيسى: بناء وصياغة الشخصية المصرية للسنوات المقبلة مسئوليتنا كلنا

الرئيس السيسى: "الحكام أقوياء بناسهم ولو اتخلوا عنه أكرم له يمشى"

هل شوهت صورة المرأة في الفكر الإسلامي لأن المفسرين للقرآن ذكور؟ أبوعاصي يجيب

أبو عاصي لـ"أبواب القرآن": بعض المفسرين قالوا المرأة غير عاقلة

الرئيس السيسى: أجدد الوعد والعهد فى مستهل فترة رئاسية جديدة

الرئيس السيسى: سعيد بتواجدى فى حفل إفطار الأسرة المصرية وبالروح الطيبة التى تجمعنا

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

عاجل.. خان يونس تقاوم بشراسة.. مقتل 14 من جنود الاحتلال وإصابة آخرين

إفطار الأسرة المصرية.. مائدة جامعة لكل أطياف المجتمع

أسطورة ضريح "حبس الوحش" فى الفيوم.. مئات السيدات يتدحرجن أمامه لتحقيق مرادهن

مسلسل الحشاشين الحلقة 27.. حلم غامض يفزع "الصباح" وهذه هى وصيته الأولى لخليفته

كردون أمني وفريق بحث جنائي لكشف حادث مقتل شخص وإصابة 3 في دشنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

د. منى حلمى

بلا ذرية وبلا عذرية

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

لواء. محسن الفحام

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

صور

حفل إفطار الأسرة المصرية.. مائدة لمناقشة قضايا الوطن

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

بهجة العيد في كل بيت.. كعك العيد يُضفي رونقاً خاصاً

محطة تل أبيب

المزيد

متظاهرون إسرائيليون يطالبون بإقالة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة

"الجارديان": إسرائيل "مُحبطة" من خسارتها الدعم العالمى

تقرير أمريكي: توقعات إسرائيل الأمنية تزداد قتامة كلما طال أمد الحرب