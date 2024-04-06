مصطفى شعبان: الجرأة فى الفن لا تناسب شهر رمضان.. ومزاج الخير كان تجربة ناجحة

قال الفنان مصطفى شعبان، إن المشاهد الجريئة لا تناسب شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أن الجمهور هو من يحدد المشاهد جريئة من عدمها، لأن الجرأة تكون نسبية.

وأضاف خلال برنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس: "هناك جرأة لا تناسب شهر رمضان، وهناك مفردات ممكن تقال غير مناسبة لشهر رمضان، المشاهد في رمضان يريد أعمالًا مسلية".

وعن وجود مشاهد جريئة في مسلسله "مزاج الخير"، قال شعبان: "مكنش فيه مفردات خارجة وكان في حالة جريئة وتجربة نجحت وكان لها ناسها، مسلسل مزاج الخير اتعمل وقتها في 2013، وكان مناسب وقتها، كان فيه متاهة وكان فيه غيامة وحصل لخبطة في المعاني عند الناس".

وأكد أن فيلم النعامة والطاووس "زيرو" مشاهد جريئة، مردفًا: "لو اتعرض عليا فيلم النعامة والطاووس هعمله تاني والفيلم كان يناقش قضية حساسة، ولكن بطريقة غير خادشة وكان زيرو مشاهد جريئة والجرأة كانت فكرية".

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