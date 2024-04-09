"حياتها صعبة".. "حياة كريمة" يكافئ سيدة بمبلغ مالي وميدالية الأبطال

التقى الإعلامي أيمن مصطفى، سيدة كبيرة تقوم ببيع الطائرات الورق بكل رضا وصبر، في برنامج "حياة كريمة" المذاع على قناة dmc.

وقالت إنها تبيع الطائرات الكبيرة بـ 20 جنيه، والصغيرة بـ 10 جنيه، لافتة إلى أنها تعمل بهذه المهنة منذ 20 عامًا.

وأضافت: "الحمد لله كنت شتغل اليومين اللي مفيهمش سوق للطائرات الورق في حتة بعيدة في الأرياف بـ 150 جنيه في اليوم من 7 الصبح لـ 7 بالليل، وفي الآخر لما تعبت قعدت من الشغل".

وتابعت: "ساعات ببيع طايرتين تلاتة، وساعات مش ببيع حاجه خالص، وفيه ناس بتراضيني وأنا ماشية"، مشيرة إلى أن مكسبها في بيع طائرتين 20 جنيه.

وأردفت: "مش بيأس من رحمة ربنا، أنا مخلياها على ربنا ماليش غيره".

وبعد هذا اللقاء، أعطى الإعلامي أيمن مصطفى للسيدة 500 جنيه مساعدة لها، وقابلت سيدة عاجزة تقوم بتجهيز ابنتها، فأعطتها جزء من الأموال التي حصلت عليها.

ميدالية أبطال "حياة كريمة" ومبلغ مالي

وبعدها عاد إليها الإعلامي أيمن مصطفى، ومنحها ميدالية أبطال "حياة كريمة" بالإضافة إلى مبلغ مالي لكي يساعدها على توفير احتياجاتها، قائلة: "الحمد لله ربنا واقف معايا، ومعايا راجل يكسب ويربح يارب عايشة معاه بقالي 40 سنة".