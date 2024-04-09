"واحد من الناس" يدخل البهجة على قلوب عمال المركز التكنولوجي بنوي

استضاف الإعلامي عمرو الليثي، ببرنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة الحياة، مجموعة من العمال والموظفين أمام المركز التكنولوجي تحيا مصر بنوي.

مسابقات بأسئلة بسيطة للعمال ومنحهم مكافآت مالية

وفي محاولة لإدخال البهجة والسرور على عمال المركز الذي يقدم خدماته لأهالي قرية نوى، ضمن مجمع خدمات المواطنين، قدم البرنامج مسابقات بأسئلة بسيطة للعمال ومنحهم مكافآت مالية على إجاباتهم الصحيحة.

ومنح الفائز جائزة مالية قدرها ألف جنيه، عن سؤال: ما هو لقب منتخب فرنسا؟ وكانت الإجابة الصحيحة "الديوك الفرنسية".

وفي سؤال آخر حول: مدة الشوط الواحد بمباراة كرة القدم؟، كانت الإجابة الصحيحة: "45 دقيقة"، وحصلت الفائزة على مبلغ مالي قدره ألف جنيه.