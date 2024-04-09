الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"dmc" ترصد حركة العبور من منفذى رفح وكرم أبوسالم اليوم

المساعدات
المساعدات

عرضت قناة dmc، تقريرًا يرصد حركة العبور من منفذي رفح وكرم أبو سالم، اليوم الثلاثاء.

ودخلت 312 شاحنة حتى الآن، منها 4 شاحنات غاز طهي، و4 شاحنات غاز سولار.

دخول 60 شاحنة مساعدات غذائية إلى غزة من منفذ رفح

ودخلت 60 شاحنة مساعدات غذائية إلى قطاع غزة من منفذ رفح، فيما دخل 252 شاحنة مواد غذائية من معبر كرم أبو سالم.

أما عدد المصابين الذين استقبلتهم مصر اليوم حتى الآن عبر منفذ رفح فبلغ 15 مصابا، و31 مرافقا للمصابين.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أدى لاستشهاد 33.207 فلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 75.933 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال الآلاف في عداد المفقودين تحت الركام، وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.

رفح كرم أبو سالم معبر كرم أبو سالم منفذي رفح وكرم أبو سالم حركة العبور من منفذي رفح وكرم أبو سالم “DMC” DMC

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