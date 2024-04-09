الثلاثاء 09 أبريل 2024
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ماهر فرغلي: تجربتي في السجن جعلتني دائم التعلق بالله

الباحث ماهر فرغلي
الباحث ماهر فرغلي مع الاعلامي احمد الخطيب

قال الباحث السياسي ماهر فرغلي، إن تجربته في السجن جعلته دائم التعلق بالله، حيث ولد بداخله نوع من الشفافية، معقبًا: "وسط الشعور بالوحدة والغربة وتخلي الناس عنك وإنك إنسان فقد كل شيء، بمعنى حتى الإبرة وشعاع الشمس والنور أي شيء وكل شيء يمكن تخيله، ففي هذه اللحظة يكون الملجأ هو الله سبحانه".

وأضاف فرغلي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الخطيب ببرنامج "كلم ربنا" المذاع على راديو 9090: "بتروح لربنا وفي أوقات كثيرة تستشعر قربك منه، وأنه بغير هذه المحنة لن تكون المنحة وهذا اعتقادي، بمعنى أن التغيير ومراجعة النفس لم يكونا لولا محنة السجن".

مبادرات ومراجعات للنفس نتج عنها تغيير المسار

وأوضح الباحث السياسي، أنه لو ظل العديد ممن دخلوا السجن في قضايا سياسية دون تجاربهم في فقدان حريتهم لفترة من الزمن، لما غيروا أنفسهم من خلال مبادرات ومراجعات للنفس نتج عنها تغيير المسار.

وتابع: "طوال الوقت وأنا في السجن كان صديق معي يخبرني أني معهم بجسدي وليس عقلي، وطوال 13 سنة سلمت أمري لله وبدأت أراجع نفسي".

ماهر فرغلي الباحث السياسي ماهر فرغلي الإعلامي أحمد الخطيب برنامج كلم ربنا كلم ربنا راديو 9090

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