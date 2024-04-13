"CNN": أمريكا رصدت تحريك إيران طائرات مسيرة وصواريخ كروز

كشفت شبكة "CNN"، نقلًا عن مصدرين مطلعين، إن أمريكا رصدت تحريك إيران طائرات مسيرة وصواريخ كروز، ما يشير إلى أنها ربما تستعد لمهاجمة أهداف إسرائيلية من داخل الأراضي الإيرانية، وذلك وفقا لنبأ عاجل أوردته قناة القاهرة الإخبارية.

إيران تستعد لتوجيه ضربة من أراضيها

وأشار المصدرين إلى أنه ليس من الواضح ما إذا كانت إيران تستعد لتوجيه ضربة من أراضيها كجزء من هجوم أولي، أو ما إذا كانت تحاول ردع إسرائيل أو الولايات المتحدة عن توجيه ضربة مضادة محتملة لأراضيها.