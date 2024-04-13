السبت 13 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"CNN": أمريكا رصدت تحريك إيران طائرات مسيرة وصواريخ كروز

مسيرة
مسيرة

كشفت شبكة "CNN"، نقلًا عن مصدرين مطلعين، إن أمريكا رصدت تحريك إيران طائرات مسيرة وصواريخ كروز، ما يشير إلى أنها ربما تستعد لمهاجمة أهداف إسرائيلية من داخل الأراضي الإيرانية، وذلك وفقا لنبأ عاجل  أوردته قناة القاهرة الإخبارية.

إيران تستعد لتوجيه ضربة من أراضيها

وأشار المصدرين إلى أنه ليس من الواضح ما إذا كانت إيران تستعد لتوجيه ضربة من أراضيها كجزء من هجوم أولي، أو ما إذا كانت تحاول ردع إسرائيل أو الولايات المتحدة عن توجيه ضربة مضادة محتملة لأراضيها.

أمريكا مصادر مطلعة إيران صواريخ كروز طائرات مسيرة

مواد متعلقة

ماهر فرغلي: تجربتي في السجن جعلتني دائم التعلق بالله

ماهر فرغلى يكشف علاقته بربنا أثناء تواجده فى السجن 13 عامًا

"بمبلغ مالي".. "حياة كريمة" تدخل الفرحة على المواطنين بمناسبة عيد الفطر المبارك

"حياتها صعبة".. "حياة كريمة" يكافئ سيدة بمبلغ مالي وميدالية الأبطال

"dmc" ترصد حركة العبور من منفذى رفح وكرم أبوسالم اليوم

"واحد من الناس" يدخل البهجة على قلوب عمال المركز التكنولوجي بنوي

"ختامها مسك مع أم ياسر".. سيدة تفرح برؤية الدكتور عمرو الليثي

الشيخ رمضان عبدالمعز يكشف أهمية عبادة "زكاة الفطر"

الأكثر قراءة

بالأماكن والمساحات والأسعار.. تفاصيل الطرح الجديد لشقق سكن لكل المصريين 2024

اعتبارًا من اليوم.. رفع أسعار بيع عبوات "كوكاكولا" و"بيبسي" العائلية

عاجل.. نقل مومياوات تحت الأرض عن طريق المترو.. أول تعليق من السياحة على الفيديو المذهل

الشرطة تكثف جهودها لضبط "أشرار رمضان" بعد اعتدائهم على طالب فى جريمة مروعة

طعن وخنق حتى الموت.. المتهمون بقتل مدرس الجمالية: "بعنا التوك توك بـ 15 ألف وهربنا"

دم وسرقة.. حارس يفقد حياته فى معركة مع لصوص

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

لا تحرك عسكرى إيرانى خلال الـ72 ساعة المقبلة

صفاء النجار

الوهج المدمر.. قليل من الإظلام قد يكون الحل

ماجد حبته

عقد النمو الفاتر!

إبراهيم عبدالفتاح

جلد فائض عن حدود الجسد

د.كريمة الحفناوى

يوم الطفل الفلسطينى

د. محمد عفيفي

السينما المصرية فى تركيا «٢-٢»

ماجد حبته

اتفاق أوروبى مع الشيطان!

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: نحو تأريخ واقعى للتطهير الصهيونى العرقى فى فلسطين

صور

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعلن دخول أولى شاحنات المساعدات الأولية لغزة

ألمانيا تواجه دعاوى قضائية بشأن مبيعات الأسلحة لإسرائيل

الوعد الكاذب من نتنياهو لبايدن.. لا زيادة فى المساعدات والمجاعة تضرب غزة