السبت 13 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

دخول 300 شاحنة.. تفاصيل المساعدات المصرية غزة خلال عيد الفطر

المساعدات
المساعدات

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا يرصد تفاصيل المساعدات المصرية لقطاع غزة خلال عيد الفطر.

المساعدات المصرية لقطاع غزة خلال عيد الفطر

قدمت المساعدات بوتيرة مكثفة خلال أيام عيد الفطر.

انتظمت عملية تعبئة الشاحنات بالمساعدات على مدار اليوم.

دخلت أكثر من 300 شاحنة مساعدات خلال أول أيام عيد الفطر.

عمل معبر رفح بكامل طاقته خلال أيام العيد.

استقبل المعبر عددا من الجرحى ومرافقيهم للعلاج بالمستشفيات المصرية.

تواصل استقبال طائرات المساعدات في مطار العريش.

غزة قطاع غزة المساعدات المصرية عيد الفطر 300 شاحنة

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