نشاط للرياح وبرودة ليلًا.. "الأرصاد": استقرار الطقس بأغلب المحافظات والعظمى بالقاهرة 28

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الأحوال الجوية خلال الأيام الجارية، قائلة إن الطقس يشهد استقرارًا على أغلب محافظات الجمهورية، فضلًا عن ارتفاع درجات الحرارة بصورة أعلى من المعدل الطبيعي بحوالي من درجة إلى درجتين، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 28 درجة مئوية.

زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بصورة كبيرة

وأضافت، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أنه يُلاحظ زيادة فترات سطوح أشعة الشمس بصورة كبيرة، وبالتالي زيادة الشعور بارتفاع قيم درجات الحرارة خاصة وقت الظهيرة.

وأشارت إلى أن الأجواء على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائلة للحرارة، بينما تكون أجواء دافئة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، والتي تكون درجة حرارتها أقل من القاهرة الكبرى، أما المناطق الجنوبية خاصة في شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء تشهد أجواء حارة خاصة خلال فترات النهار وتحديدًا مع فترة الظهيرة مع شدة ارتفاع الشمس.

الأجواء تميل للبرودة ليلًا في معظم محافظات الجمهورية

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه فور غياب أشعة الشمس والدخول في فترات الليل تنخفض قيم درجات الحرارة خاصة في ساعات الليل المتأخر حتى فترة الصباح الباكر، إذ تميل الأجواء للبرودة في معظم محافظات الجمهورية خاصة في المدن الجديدة والأماكن المفتوحة وأيضًا التي لها ظهير صحراوي.

ولفتت إلى وجود نشاط للرياح تصل سرعتها من 30 إلى 40 كيلومترًا على الساعة، مما يساعد بشكل كبير على تلطيف الأجواء وإحساسنا بالبرودة خلال فترات الليل فى معظم محافظات الجمهورية، ويزيد الشعور بنشاط الرياح بعد فترة الظهيرة والدخول في فترة الليل.