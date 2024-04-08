الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

الإفتاء تعلن غدًا المتمم لشهر رمضان.. والأربعاء أول أيام عيد الفطر

الإفتاء
الإفتاء

استطلعت دار الإفتاء المصرية هلال شهر شوال لعام ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين هجريًا بعد غروب شمس اليوم الإثنين، التاسع والعشرين من شهر رمضان، الموافق الثامن من شهر أبريل لعام 2024 ميلاديًا بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية.       

txt

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شوال لعام 1445 هجريًا مساء غد الإثنين

وأشارت الدار إلى أنه تحقق لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال لعام 1445 هجريًا.

وعلى ذلك أعلنت دار الإفتاء المصرية أن غدًا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن بعد غد الأربعاء الموافق العاشر من شهر أبريل  لعام 2024 ميلاديًا هو أول أيام شهر شوال وأول أيام عيد الفطر لعام 1445 هجريًا.

وبهذه المناسبة الكريمة تقدم الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، متمنيًا له دوام الصحة والعافية، كما تقدم بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساء الدول العربية والإسلامية وملوكها وأمرائها وللمسلمين كافة في كل مكان، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يعيد على مصر وعليهم جميعًا أمثال هذه الأيام المباركة باليمن والخير والبركات والأمن والسلام، وهو نعم المولى ونعم النصير. 

الأكثر قراءة

كسوف الشمس 8 أبريل 2024.. هل يُرى فى مصر؟

خلاف على الأجرة تنتهي ببركة دماء وشهيد شهامة بمنشأة ناصر.. التفاصيل الكاملة

أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 8-4-2024 فى بورصة الدواجن

التهمت الكافيهات.. المعاينة الأولية وراء حريق نادي الصيادلة بالإسكندرية

فريق كامل يغيب عن الأهلى فى مباراته أمام إنبى بدورى نايل

الإفتاء تعلن غدا المتمم لشهر رمضان.. والأربعاء أول أيام عيد الفطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

ماجد حبته

وعود وتعهدات ليلة القدر

وائل لطفي

أربع رسائل من الرئيس

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات فى مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

صور

صلاة التروايح من الجامع الأزهر

مباراة الزمالك وفيوتشر فى بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل|زلزال الغضب يهز إسرائيل.. فشل الحرب على غزة يُشعل التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

هزيمة مُذلة أم استعداد لرفح.. أسرار الانسحاب الإسرائيلى المفاجئ من خان يونس

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح