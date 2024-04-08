الإفتاء تعلن غدًا المتمم لشهر رمضان.. والأربعاء أول أيام عيد الفطر

استطلعت دار الإفتاء المصرية هلال شهر شوال لعام ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين هجريًا بعد غروب شمس اليوم الإثنين، التاسع والعشرين من شهر رمضان، الموافق الثامن من شهر أبريل لعام 2024 ميلاديًا بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

وأشارت الدار إلى أنه تحقق لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال لعام 1445 هجريًا.

وعلى ذلك أعلنت دار الإفتاء المصرية أن غدًا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن بعد غد الأربعاء الموافق العاشر من شهر أبريل لعام 2024 ميلاديًا هو أول أيام شهر شوال وأول أيام عيد الفطر لعام 1445 هجريًا.

وبهذه المناسبة الكريمة تقدم الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، متمنيًا له دوام الصحة والعافية، كما تقدم بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساء الدول العربية والإسلامية وملوكها وأمرائها وللمسلمين كافة في كل مكان، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يعيد على مصر وعليهم جميعًا أمثال هذه الأيام المباركة باليمن والخير والبركات والأمن والسلام، وهو نعم المولى ونعم النصير.