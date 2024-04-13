السبت 13 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"إكسترا نيوز" تعرض تقريرًا حول الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرًا حول الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.

الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050:

التركيز على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة وزيادة نسبة الاعتماد عليها.

زيادة إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة بنحو 42% من الاستهلاك بحلول 2035.

تخفيض الانبعاثات البيئية الضارة بالمناخ بسبب المنتجات البترولية غير النظيفة.

خفض نسب استخدام المازوت والسولار والاستغلال الأمثل للطاقة.

تبني اتجاهات الإنتاج والاستهلاك المستدام للحد من انبعاثات الغازات الضارة.

العمل على زيادة إنتاجية القطاع الزراعي وربطها بتخفيض الانبعاثات الضارة.

الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 التغيرات المناخية زيادة إنتاج الكهرباء الكهرباء إنتاج ​الكهرباء مصادر الطاقة المتجددة

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