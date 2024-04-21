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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فضل صيام الأيام القمرية 1445 ومواعيدها في شهر شوال

صيام الأيام القمرية
صيام الأيام القمرية

صيام الايام القمرية يكون في أيام محددة من كل شهر هجري، وسميت بالايام القمرية لانها الأيام التي يكون فيها القمر بدرًا، وتسمى أيضًا الأيام البيض، وورد في فضلها أحاديث عن النبي محمد، وهذه الأيام هي التي توافق اليوم الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر من كل شهر هجري، وتعرض الدستور في التقرير التالي فضل صيام الايام القمرية 1445  ومواعيدها.

ما ثواب صيام الأيام القمرية؟

أوضحت السنة النبوية ثواب صيام الايام القمرية  ، فروى مسلم عن أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهما بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وفي رواية الترمذي والنسائي عن أبي ذر أنها: الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر.

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موعد صيام الأيام البيض في شوال

وأوضح الفقهاء وفق ما جاء بالسنة النبوية  فضل صيام الايام القمرية، فهي تذهب أدران القلب، ففي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صيام ثلاثة أيام من كل شهر تذهب وحر الصدر" (أي غله وحقده).

ويعدل صيام الايام القمرية  صيام الدهر، حيث أن الحسنة بعشر أمثالها، والصوم  بصفة عامة يكسر الشهوة، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له 

تاريخ الأيام القمرية لشهر شعبان 2024-1445 توافق كام ميلادي

الأيام القمرية لشهر شعبان 2024

موعد الأيام القمرية لشهر شوال 1445

حددت السنة النبوية موعد الأيام البيض أو الأيام القمرية وهي أيام 13، و14، و15 من كل شهر هجري، وتأتي الأيام البيض لهذا الشهر شهر شوال أيام  الاثنين والثلاثاء والاربعاء الموافقين 22- 23- 24 ابريل  2024. 

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هل يجوز جمع نية صيام القضاء مع الأيام البيض؟

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موعد صيام الأيام البيض في شوال

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