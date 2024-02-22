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تاريخ الأيام القمرية لشهر شعبان 2024-1445 توافق كام ميلادي

شهر شعبان
شهر شعبان

تصدر تاريخ الأيام القمرية لشهر شعبان 2024 توافق كام ميلادي في مصر، عمليات بحث المصريين خلال الأيام الجارية، وفقا لما أظهرت مؤشرات البحث الإلكترونية، حيث يحرص الكثيرين على صيام الأيام القمرية من كل شهر هجري.

ما هي الأيام القمرية لشهر شعبان 2024

كشفت دار الإفتاء المصرية، أن الأيام القمرية لشهر شعبان 2024 والتي يطلق عليها البعض الأيام البيض في الأشهر الهجرية، هي التي يكتمل فيها جِرْم القمر ويكون بدرًا.

وتوافق الأيام القمرية الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر هجري، ويظهر القمر خلالها في كامل استدارته وبياضه.

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تاريخ الأيام القمرية لشهر شعبان 1445

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، في منشور لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن الأيام البيض في شهر شعبان 1445 تبدأ مع فجر يوم غدٍ الجمعة.

ويوافق تاريخ الأيام القمرية لشهر شعبان 1445-2024 بالتاريخ الميلادي ما يلي:-

1- أول الأيام البيض من شهر شعبان 2024.. الجمعة 23 فبراير 2024 م- 13 شعبان 1445 هـ

2- ثاني الأيام البيض من شهر شعبان 2024.. السبت 24 فبراير 2024 م - 14 شعبان 1445 هـ.

3- ثالث الأيام البيض من شهر شعبان 2024.. الأحد 25 فبراير 2024 م- 15 شعبان 1445 هـ، ويوافق يوم النصف من شعبان.

فضل صيام الأيام البيض 

وورد في فضل صيام الأيام البيض من الشهور الهجرية  ما ورد عن  ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا، قال: كانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ لاَ يُفْطِرُ أَيَّامَ البِيضِ في حَضَرٍ وَلا سَفَرٍ.

كما ورد في فضل صيام الأيام القمرية ما ورد في حديث جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «صِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَأَيَّامُ الْبِيضِ صَبِيحَة ثَلاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ».

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