الأيام القمرية لشهر شعبان 2024

يُعدّ شهر شعبان من أشهر السنة الهجرية التي تُسبق شهر رمضان المبارك، ويُعرف أيضًا بـ"شهر شعبان المعظم" نظرًا لفضله الكبير في الإسلام، ينقسم هذا الشهر إلى ثلاثة أقسام: النصف الأول، النصف الثاني (أيام البيض)، وليلة النصف من شعبان.

وأكدت دار الافتاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الأيام البيض من شعبان ومن كل شهر، وهي: اليوم الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، وسميت بذلك؛ لبياض قمرها في الليل، وبياض شمسها في النهار، وتبدأ صيام الأيام البيض لشهر شعبان من يوم الجمعة 23 فبراير والسبت 24 فبراير والاحد 25 فبراير.

والأيام البيض وليلة النصف من شعبان هي أيام مباركة لها فضل كبير في الإسلام، يستحب الإكثار من قراءة القرآن الكريم في هذه الأيام، فهو يُطهّر النفس ويُنير القلب، كما يُستحب الصدقة في هذه الأيام، فهي تُقرّب من الله تعالى وتُكفّر عن الذنوب، كما يُستحب الإكثار من الدعاء في هذه الأيام، خاصةً في ليلة النصف من شعبان.

ويستحب صيام 3 أيام من كل شهر، ولا حرج في أن تكون من أوله أو وسطه أو من آخره، وهذه الأيام غير الأيام البيض التي يستحب صيامها أيضا، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه أوصى أبا هريرة بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وهذا لا يختص بأبي هريرة، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أن صيام أيام البيض كصيام الدهر، كما في حديث النسائي عن جرير مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونص الحديث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، وأيام البيض صبيحة ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة.

لماذا سميت الأيام البيض؟

الأيام البيض هي أيام الليالي التي يكتمل فيها جِرْم القمر ويكون بدرًا، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من وسط كل شهر عربي.

سُمِّيَت بذلك لأن القمر يكون فيها في كامل استدارته وبياضه؛ فالبياض هنا وصف للياليها لا لأيامها، وإنما وُصِفت الأيام بذلك مجازًا، وقد جاء تحديدُها بذلك في الأحاديث النبوية الشريفة؛ منها: حديث جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «صِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَأَيَّامُ الْبِيضِ صَبِيحَة ثَلاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ» رواه النسائي وإسناده صحيح كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري".

في الأيام البيض يُضاعف الله تعالى أجر الصيام في هذه الأيام، تُعدّ فرصة للتقرّب من الله تعالى واغتنام فضله.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت صوم ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى ونوم على وتر. رواه البخاري (1124) ومسلم (721).

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام؛ فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها فإن ذلك صيام الدهر كله، رواه البخاري (1874) ومسلم (1159).

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