الثلاثاء 16 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

كم يوم تبقى على صيام الست من شوال

صيام
صيام

مع انتهاء شهر رمضان يستعد الكثيرين لصيام الست من شوال تطبيقا لما جاء في حديث رسولَ اللَّهِ ﷺ أنه قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ.

نجيب في التقرير التالي عن السؤال المطروح عن كم يوم تبقى على صيام الست من شوال قبل نهاية الشهر وفضل صيامهم.

كم يوم تبقى على صيام الست من شوال

اليوم هو السابع من شهر شوال للعام الهجري 1445 والذي يوافق بالميلادي 16 ابريل 2024 ومن المتوقع أن يكون عدة الشهر هذا العام 29 يوم والذي ينتهي يوم الاربعاء 8 مايو 2024، بذلك يتبقى على صيام الست من شوال 22 يوم كي يمكن اللحاق بصيام الست من شوال.

فضل صيام الست من شوال

عن فضل صيام الست من شوال جاء فيه حديث الرسول   أنه قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ، وهو يدل على أن صيام الست مع رمضان كصيام الدهر، كأنه صام الدهر كله.

والحديث الأخر الدال على فضل صيام الست من شوال قول  النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة.

وفق قول الفقهاء من الحنابلة والشافعية:  صيام ستة أيام من شوال بعد رمضان يعدل صيام سنة فرضا، وإلا فإنّ مضاعفة الأجر عموما ثابت حتى في صيام النافلة لأن الحسنة بعشرة أمثالها. 

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صيام الايام البيض في شوال 

الايام البيض في شهر شوال تبدأ من الاثنين 13 شوال 1445 والموافق بالميلادي 22 ابريل 2024

الثلاثاء 14 شوال 1445  والموافق بالميلادي 23 ابريل 2024 

الاربعاء 15  شوال 1445  والموافق بالميلادي 24 ابريل 2024. 

 

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