يحرص الكثير من المصريين، وخاصة المسلمين لحرص الكثير منهم على صيام الستة البيض من شوال 1445 معرفة النهارده كام شوال 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس عبر جوجل.

النهارده كام شوال 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس

وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير النهارده كام شوال 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس 18-4-2024.

النهارده كام شوال 2024

اليوم الخميس: 9 شوال 1445 (1445-10-9).

تاريخ اليوم

يوافق 18 من شهر أبريل 2024م: في التاريخ الميلادي.

يوافق 9 من شهر شوال 1445ه‍: في التاريخ الهجري.

يوافق 10 برمودة 1740ق: في التاريخ القبطي.

دعاء اليوم 9 شوال

"اللهم جنبني منكرات الأخلاق، والأهواء، والأعمال، والأدواء"

حديث اليوم التاسع من شوال

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء) رواه البخاري ومسلم.

مواعيد الإجازات المتبقية في 2024

وتستعرض «الدستور» لمتابعيها، قائمة بمواعيد الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2024، وستأتي الإجازات كالتالي:

عيد تحرير سيناء يوم الخميس 25 أبريل 2024.

عيد العمال، يوم الخميس 2 من مايو 2024.

عيد الفصح القبطي، يوم الأحد 5 من مايو 2024.

عيد شم النسيم، يوم الإثنين الموافق 6 مايو 2024.

إجازة يوم وقفة عرفات، يوم السبت 15 من يونيو 2024.

عيد الأضحى المبارك، يوم الأحد 16-19 يونيو 2024.

ثورة 30 يونيو، يوم الأحد الموافق 30 من يونيو 2024.

رأس السنة الهجرية في يوم الأحد 7 يوليو 2024

عيد الثورة، يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024.

إجازة المولد النبوي الشريف، يوم الأحد 15 من سبتمبر 2024.

عيد القوات المسلحة المصرية، يوم الأحد 6 من أكتوبر 2024.

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موعد إجازة عيد شم النسيم 2024

موعد إجازة شم النسيم لعام 2024.. من المقرر أن ستحل مناسبة إجازة شم النسيم في 2024، هذا العام طبقا للحسابات الفلكية التابعة إلى المعهد القومي للبحوث الفلكية، يوم الإثنين الموافق 6 من مايو 2024، 27 في شهر شوال 1445هـ.