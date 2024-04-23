الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

دكتور تغذية يكشف أضرار تناول مرضى ارتفاع ضغط الدم للفسيخ

دكتور تغذية يكشف
دكتور تغذية يكشف أضرار تناول مرضى ارتفاع ضغط الدم

يعتبر الفسيخ والرنجة من الأطعمة التقليدية في المجتمع، يكثر استهلاكها فى شم النسيم، لكن ما قد لا يعرفه كثيرون أن تناول هذه الأطعمة يضر بصحة الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.


وقال الدكتور هشام الوصيف استشاري التغذية العلاجية إن تناول الفسيخ والرنجة له تأثير على مرضى ارتفاع ضغط الدم، حيث تحتوي هذه المأكولات على نسب عالية من الصوديوم، ما يعتبر عاملًا مساهمًا في ارتفاع ضغط الدم، كما يحتوي على كميات كبيرة من الدهون المشبعة التي قد تزيد من مخاطر الأمراض القلبية والأوعية الدموية.


 وأضاف دكتور هشام الوصيف فى تصريحات خاصة للدستور: يمكن أن يسبب تناول الفسيخ والرنجة مشاكل في الهضم مثل الانتفاخ والإسهال، ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

 

ارتفاع نسبة الصوديوم

وأضاف استشاري التغذية العلاجية أن الفسيخ والرنجة على يحتوي كميات كبيرة من الصوديوم، ويمكن أن يزيد من ارتفاع ضغط الدم، تناول كميات كبيرة من الصوديوم يمكن أن يؤدي إلى تحفيز الجسم لاحتفاظ الماء، مما يزيد من ضغط الدم.


 

زيادة في الدهون المشبعة

وتابع هشام الوصيف،: الفسيخ والرنجة يحتوي أيضًا على كميات كبيرة من الدهون المشبعة، والتي قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، خاصةً لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.


احتمالية تلوث الأطعمة

وقال إن طبيعة تحضير الفسيخ والرنجة والتخزين لفترة طويله، يضع احتمالية كبيرة لتلوثها بالبكتيريا والطفيليات، وهو أمر يمكن أن يكون خطيرًا بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من أمراض ارتفاع ضغط الدم الذين قد تكون مناعتهم ضعيفة.


تأثيرات السلمونيلا

وأختتم دكتور هشام الوصيف: الفسيخ والرنجة من الأطعمة التي يمكن أن تُصاب بالتلوث بالسلمونيلا، وهو نوع من البكتيريا الضارة التي قد تسبب الإسهال والتقيؤ والحمى، وتزداد مخاطر الإصابة لدى مرضى ارتفاع ضغط الدم.


 

 

 

دكتور هشام الوصيف استشاري التغذية العلاجية ارتفاع ضغط الدم هشام الوصيف هشام الوصيف استشاري اسعار الفسيخ والرنجة

الأكثر قراءة

عاجل|الكيلو بـ75.. 40 جنيهًا تراجعًا في أسعار الدواجن ومفاجأة بشأن "البيض"

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

بيان عاجل من "الضرائب" للمولين بشأن استلام أكواد التفعيل الخاصة بهم

عاجل| طلب الرأفة.. رمضان صبحى يعترف بإفساد عينة المنشطات الأولى

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

محمد بيك غانم "2" روشتة النجاح!

جلال حمام

مواقف من التاريخ.. لا يجب أن ننساها

أحمد الصغير

قميص غزة.. كيف وضعت «حماس» نظرية الدروع البشرية؟ «3»

إبراهيم داود

كيف تتفادى الناس أو تهرب فيهم؟

ماجد حبته

غباء إسرائيلى مستحكم

محمد عبيد المهيري

أمطار تاريخية.. ودولة على قدر المسؤولية

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

إجلاء المدنيين والقتال يستمر 6 أسابيع.. تفاصيل خطة إسرائيل لغزو رفح الفلسطينية

مستعمرون يقتحمون المسجد الاقصي بقيادة عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك

200 يوم عدوان.. الاحتلال يستهدف شواطئ غزة ويكثف غاراته شمال ووسط القطاع