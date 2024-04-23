دكتور تغذية يكشف أضرار تناول مرضى ارتفاع ضغط الدم للفسيخ

يعتبر الفسيخ والرنجة من الأطعمة التقليدية في المجتمع، يكثر استهلاكها فى شم النسيم، لكن ما قد لا يعرفه كثيرون أن تناول هذه الأطعمة يضر بصحة الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.



وقال الدكتور هشام الوصيف استشاري التغذية العلاجية إن تناول الفسيخ والرنجة له تأثير على مرضى ارتفاع ضغط الدم، حيث تحتوي هذه المأكولات على نسب عالية من الصوديوم، ما يعتبر عاملًا مساهمًا في ارتفاع ضغط الدم، كما يحتوي على كميات كبيرة من الدهون المشبعة التي قد تزيد من مخاطر الأمراض القلبية والأوعية الدموية.



وأضاف دكتور هشام الوصيف فى تصريحات خاصة للدستور: يمكن أن يسبب تناول الفسيخ والرنجة مشاكل في الهضم مثل الانتفاخ والإسهال، ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ارتفاع نسبة الصوديوم

وأضاف استشاري التغذية العلاجية أن الفسيخ والرنجة على يحتوي كميات كبيرة من الصوديوم، ويمكن أن يزيد من ارتفاع ضغط الدم، تناول كميات كبيرة من الصوديوم يمكن أن يؤدي إلى تحفيز الجسم لاحتفاظ الماء، مما يزيد من ضغط الدم.





زيادة في الدهون المشبعة

وتابع هشام الوصيف،: الفسيخ والرنجة يحتوي أيضًا على كميات كبيرة من الدهون المشبعة، والتي قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، خاصةً لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.



احتمالية تلوث الأطعمة

وقال إن طبيعة تحضير الفسيخ والرنجة والتخزين لفترة طويله، يضع احتمالية كبيرة لتلوثها بالبكتيريا والطفيليات، وهو أمر يمكن أن يكون خطيرًا بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من أمراض ارتفاع ضغط الدم الذين قد تكون مناعتهم ضعيفة.



تأثيرات السلمونيلا

وأختتم دكتور هشام الوصيف: الفسيخ والرنجة من الأطعمة التي يمكن أن تُصاب بالتلوث بالسلمونيلا، وهو نوع من البكتيريا الضارة التي قد تسبب الإسهال والتقيؤ والحمى، وتزداد مخاطر الإصابة لدى مرضى ارتفاع ضغط الدم.



