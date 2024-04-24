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التفاصيل الكاملة.. موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم فى مصر

شم النسيم
شم النسيم

تحتفل مصر بعيد العمال في الأول من مايو من كل عام، وتعد هذه المناسبة فرصة لتكريم العمال وتقدير جهودهم في بناء الوطن وتطويره. يتم الاحتفال بعيد العمال في مصر بشكل مميز من خلال تنظيم فعاليات وأنشطة مختلفة.

موعد إجازة شم النسيم وعيد العمال 

وتقوم الدول بمنح إجازة للعاملين فى عيد العمال يوم ٢ مايو الموافق الخميس المقبل حيث أن عيد العمال يوافق يوم الأربعاء ٣٠ أبريل، ولكن تقوم الدولة بمنح الإجازة يوم الخميس لتكون الإجازة يوم ٢ مايو والجمعة والسبت إجازة رسمية ويوم الاثنين ٦ مايو إجازة عيد شم النسيم.

الرسمي.. موعد إجازة عيد العمال 2024 والإجازات الرسمية المتبقية لنهاية العام

موعد إجازة عيد العمال 2024 والإجازات الرسمية المتبقية


ما تفاصيل الاحتفال بعيد العمال المصري؟

ويتم تنظيم مسيرات واحتفالات في عدد من المحافظات المصرية بمناسبة عيد العمال، حيث يشارك العمال والنقابات العمالية في هذه الفعاليات للتعبير عن مطالبهم والتأكيد على أهمية حقوق العمال. بالإضافة إلى ذلك، يُقام في بعض المدن الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية فعاليات ثقافية وفنية تعكس التراث الشعبي المصري وتبرز دور العمال في تنمية الثقافة والفنون.


تكريم العمال المتميزين فى مصر خلال عيد العمال 

كما يتم تكريم العمال المتميزين وتقدير جهودهم في العديد من القطاعات المختلفة في مصر، سواء في الصناعة أو الزراعة أو الخدمات وغيرها. تنظم الحكومة والشركات والمؤسسات العامة والخاصة حفلات توزيع الجوائز والتقديرات للعمال المتميزين كشكل من أشكال التقدير والتشجيع على العمل الجاد والمثابرة.

ويعتبر احتفال عيد العمال في مصر فرصة لتسليط الضوء على قضايا العمال وحقوقهم، وتعزيز الوعي بأهمية تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير ظروف عمل ملائمة لهم. كما يساهم الاحتفال في تعزيز الروح الوطنية والانتماء للوطن من خلال تقدير دور العمال في بناء مصر وتقدمها.
 

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الجريدة الرسمية: 5 و6 مايو المقبل إجازة مدفوعة الأجر بمناسبة شم النسيم وعيد العمال

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موعد إجازة شم النسيم وعيد العمال

 

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