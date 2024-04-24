الأربعاء 24 أبريل 2024
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الصحة

ماذا يحدث فى الجسم عند تناول البطيخ وما الكميات المسموح بها للأطفال؟

البطيخ
البطيخ

يعتبر البطيخ من الفواكه الصيفية المنعشة والمحببة للكثيرين حيث إن هناك عدة فوائد صحية للبطيخ والتي يستفيد منها الجسم، وذلك وفق موقع “هيلث” منها:

ترطيب الجسم:

يُعتبر البطيخ مصدرًا ممتازًا للماء، حيث يتكون معظم وزنه من الماء، مما يساعد في ترطيب الجسم والحفاظ على التوازن الهيدروليكي.

غني بالفيتامينات والمعادن:

يحتوي البطيخ على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن المفيدة للجسم مثل فيتامين C الذي يعزز جهاز المناعة وفيتامين A الذي يعمل على صحة البشرة والعيون.

مضاد للأكسدة:

يحتوي البطيخ على مركبات مضادة للأكسدة مثل الليكوبين الذي يساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان.
 

منخفض السعرات الحرارية:

رغم طعمه اللذيذ، إلا أن البطيخ يحتوي على سعرات حرارية منخفضة مما يجعله خيارًا ممتازًا لمن يسعون لفقدان الوزن أو الحفاظ على وزن صحي.

تعزيز صحة القلب:

يحتوي البطيخ على مركبات تساعد في خفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

بالنسبة للكميات المسموح بها لكافة الأعمار:
للبالغين:

يُنصح بتناول نصف إلى كوب واحد من البطيخ يوميًا، وذلك ضمن نظام غذائي متوازن.

للأطفال:

يمكن للأطفال تناول كميات صغيرة من البطيخ بحسب العمر والحجم، ويُفضل تقديمها بشكل مهروس أو مقطع إلى قطع صغيرة لتجنب خطر الاختناق.

ويجب التأكد دائمًا من غسل البطيخ جيدًا قبل تناوله، وتجنب تناول البطيخ بكميات كبيرة في حال كان هناك أي حساسية أو تفاعل سلبي.

وبحسب ما جاء فى التقرير، فإن تناول قشر البطيخ يعتمد على تفضيلات الشخص وطريقة تحضيره. عمومًا، القشرة تحتوي على بعض الفيتامينات والألياف، ولكن يجب الانتباه لما إذا كان البطيخ قد تعرض للمواد الكيميائية أو السماد. يُفضل غسل البطيخ جيدًا قبل تناوله، وبالتالي، إذا كان القشر نظيفًا وغير معالج كيميائيًا، يمكن تناوله بأمان. ومع ذلك، قد يكون القشر متسخًا بالمواد الكيميائية في بعض الأحيان، لذا يفضل تجنب تناول القشر إذا كانت البطيخة غير عضوية أو غير معالجة بطريقة طبيعية.

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