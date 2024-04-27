السبت 27 أبريل 2024
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الصحة

الاختلافات الرئيسية بين الأكزيما والصدفية التي تحتاج إلى معرفتها

الصدفية والأكزيما
الصدفية والأكزيما

يعد الأكزيما والصدفية من ضمن الأراض الجلدية الشائعة، وكلاهما يمكن أن يسبب نفس الأعراض مثل الحكة وبقع من الجلد الأحمر وجفاف الجلد، وفقًا لموقع Hindustan times.

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أسباب الصدفية والأكزيما

يُعتقد أن كل من الأكزيما (المعروفة أيضًا باسم التهاب الجلد التأتبي ) والصدفية لهما نفس السبب: جهاز المناعة الذي ينطلق بشكل مفرط ويهاجم جسمك عن طريق الخطأ ولكن العملية الدقيقة تختلف لكل حالة.

وفي مرض الصدفية، يؤدي الإفراط في إنتاج بعض المواد الكيميائية في الجهاز المناعي إلى مرور الطبقة الخارجية من خلايا الجلد خلال دورة الحياة - حيث تتشكل ثم تنسلخ - في أيام فقط بدلًا من شهر، والنتيجة هي طبقة من الخلايا فائقة السرعة تتراكم على بشرتك، وهذا هو ما يسبب الطبقة السميكة من القشور الحمراء والفضية على جلدك والتي تعتبر من سمات الصدفية اللويحية - وهو النوع الأكثر شيوعًا من الصدفية.

تؤثر الأكزيما على قدرة الجلد على الحماية من المهيجات الخارجية والمواد المثيرة للحساسية.

أعراض

بقع الأكزيما ليست سميكة مثل لويحات الصدفية وتظهر في الغالب كجلد جاف يتورم أحيانًا ويتشقق ويفرز سائلًا - وهي علامة واضحة على أنك تتعامل مع الأكزيما وليس الصدفية.

الخطوط العريضة للبقع مختلفة أيضًا، وتميل أعراض الحالتين أيضًا إلى الظهور في أجزاء مختلفة من الجسم.

وتظهر الأكزيما عادة في الجزء الداخلي من الذراعين، وظهر الركبتين، وفي ثنايا الجلد"، ولهذا السبب يمكن للأشخاص المصابين بالإكزيما أن يصابوا أيضًا بالعدوى البكتيرية والخميرية في تلك الطيات التي يتجمع فيها العرق.

الصدفية أكثر شيوعًا في فروة الرأس وأسفل الظهر والركبتين والمرفقين، ولكنها يمكن أن تظهر في أي مكان، بما في ذلك وجهك.

الأكزيما والصدفية كلاهما يسببان الحكة (الإكزيما عادة أكثر من ذلك)، لكن بعض الأشخاص المصابين بالصدفية يقولون إنها تسبب حرقانًا وأوتارًا أيضًا.

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