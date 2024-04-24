صيف آمن.. دليل لحماية الفئات الأكثر عرضة لخطر ارتفاع درجات الحرارة

شهدت محافظات مصرارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة خلال الأيام الماضية، كما تزداد الرطوبة النسبية صباحًا.

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من طقس الأيام المقبلة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وقدمت مجموعة من النصائح التي يجب أن يتابعها المواطنين لحمايتهم من ضربات الشمس، وإليكم التفاصيل في السطور التالية كما ينبغي:

نصائح للتعامل كبار السن والأطفال والعاملين مع ارتفاع درجات الحرارة

وفى التقرير التالى نتعرف على النصائح التى يجب اتباعها والالتزام بها خلال ارتفاع الحرارة:

1 - ينصح خبراء الأرصاد الجوية، بإرتداء الملابس الفضفاضة والقطنية.

2 - إرتداء القبعة والنظارة الشمسية للحماية من ضربات الشمس المفاجئة.

3 - إحرص على تناول السوائل خاصة الماء بالكمية الذي يحتاجة جسمك.

4 - التغذية مهمة جدًا في فترة الصيف لذلك ينصح الأطباء بتناول الفاكهة والخضراوات لتقوية المناعة وحمايتها من الأمراض والفيروسات الصيفية.

5 - البعد عن التعرض لأشعة الشمس مباشرة وخصوصًا خلال الفترة من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 4 ظهرًا.

6 - يجب إخلاء السيارات من المواد القابلة للاشتعال وزجاجات الكحول، والمشروبات الغازية واجهزة اللاب توب والتليفونات المحمولة والعطور وبطاريات الاجهزة بشكل عام.

7 - ونصحت الأرصاد الجوية، بارتداء ملابس خفيفة صباحًا، أما في فترة المساء ينصح بإرتداء الملابس الخريفي لتجنب الإصابة بنزلات البرد التي تنتج عن انخفاض درجات الحرارة.

8 - ينظم كبار السن يومهم على نحو يسمح بتجنب الخروج من المنزل خلال فترات اليوم التي ترتفع بها درجات الحرارة بشدة.

أطعمةللتغلب على درجة حرارة الطقس

يمكن الاستفادة من العصائر الطبيعية المنعشة التي تحضر من الفواكه والخضروات مثل عصير البرتقال والليمون والخيار والبطيخ، حيث تمنح الجسم الرطوبة اللازمة وتعزز الشعور بالانتعاش.

يجب أيضا الحرص على تناولها خلال فصل الصيف والتي يتمثل أهمها في الخيار ويساعد الخيار على ترتيب الجسم والتغلب على ارتفاع درجات الحرارة وذلك لما يحتويه من نسبة عالية من المياه.