الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

للعلاج المنزلي.. كيفية إخراج حصوات الكلى بسرعة

حصوات الكلى
حصوات الكلى

حصوات الكلى هي رواسب صلبة تتشكل في إحدى الكليتين أو كلتيهما، عندما يحتوي البول على تركيزات عالية من المعادن والأملاح وقليل جدًا من السوائل، يمكن أن تتبلور هذه المواد وتشكل حصوات، يمكن أن يتراوح حجم حصوات الكلى؛ بعضها صغير مثل حبة الرمل، والبعض الآخر كبير.

يمكن أن يكون ألم حصوات الكلى شديدًا ومنهكًا، قد تعاني من تشنجات شديدة في البطن أو الظهر أو أسفل جانب الجذع، أثناء انتقال الحصوة عبر المسالك البولية، قد تشعر بألم في الفخذ أو الأعضاء التناسلية قبل مرورها.

txt

5 طقوس يومية بسيطة يمكن أن تمنع حصوات الكلى

شرب الكثير من الماء

يعد الحفاظ على رطوبة الجسم أحد الطرق المهمة لإدارة حصوات الكلى والوقاية منها. يؤدي شرب كمية كافية من الماء إلى تخفيف تركيز المعادن والأملاح والمواد الأخرى في البول، مما يساعد على منع تكون حصوات الكلى أو زيادة حجمها.

إحرص على تناول من 8 إلى 12 كوبًا من الماء يوميًا لمساعدة جسمك على التخلص من حصوات الكلى.

قلل من تناول القهوة والشاي إلى كوب أو كوبين يوميًا لمنع الجفاف، مما يزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى.

تجربة خل التفاح

يحتوي خل التفاح على حمض الأسيتيك، وهو مركب قد يقلل من حجم حصوات الكلى ويجعل مرور الحصاة أسهل، خل التفاح يقلل من كمية أكسالات الكالسيوم في البول، وهو عنصر رئيسي في العديد من حصوات الكلى.

يحتوي خل التفاح أيضًا على خصائص مضادة للالتهابات قد تساعد في تقليل الألم والالتهابات المرتبطة بحصوات الكلى.

تناول عصائر الحمضيات

قد تساعد عصائر الفاكهة الحمضية، بما في ذلك عصير الليمون والليمون الحامض والبرتقال، على تقليل حجم حصوات الكلى ومساعدتها على المرور بسرعة أكبر. تحتوي جميع ثمار الحمضيات على كميات عالية من حمض الستريك، وهو مركب يرتبط بالكالسيوم، وهو معدن موجود في العديد من حصوات الكلى.

حصوات الكلي الكلى رطوبة الجسم المسالك البولية كيفية إخراج حصوات الكلى بسرعة

مواد متعلقة

طبيب لـ "الدستور": تعزيز الجهاز المناعي يحمي من مرض الحصبة

نصائح طبية تحميك من "حرقان العين" بسبب العاصفة الترابية

روشتة غذائية للقضاء على اضطربات المعدة

حالة الطقس اليوم الأحد في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية

حقيقة تعرض مصر لـ موجة حارة (إنفوجراف)

مع دخول فصل الصيف.. ما هي البقع الشمسية وطرق علاجها؟

صيف خال من التعب.. نصائح طبية للوقاية من مخاطر حرارة الشمس

أخبار فاتتك|آلاف الإسرائيليين يحتجون على حكومة نتنياهو.. وموعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة

الأكثر قراءة

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

خطوة مهمة لتعزيز الأمن الغذائى.. لجنة الأرز تُقدم حلولًا مبتكرة لزيادة الإنتاج وترشيد استهلاك المياه

دفاع المتهم بقتل الإعلامية شيماء جمال: حكم الإعدام باطل

عاجل.. التموين تحدد سعر كيلو السكر الحر

مرتضى منصور: ممدوح عباس خرب الزمالك.. ويفجر مفاجآت بشأن الانتخابات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

أحمد الصغير

قميص غزة (2)| كتاب الحقائق الصادمة.. الذين أجرموا فى حق فلسطين باسم المقاومة

سارة الشلقاني

فشل إسرائيلى كامل

محمود خليل

«النبى» فى قلب المحنة

ماجد حبته

حقوق الإنسان الفلسطينى!

حسين دعسة

حماس باقية فى قطر.. وجولة وساطة لهدنة نهائية

لواء.حمدى البطران

الأقباط.. والحملة الفرنسية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

وسط تحذيرات مشددة.. مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال لتقديم قربان عيد الفصح

فشل دائم.. عنف المستوطنين يضع جيش الاحتلال فى "ورطة كبرى"

خوفًا من قطع المساعدات.. تحركات إسرائيلية ضد العقوبات الأمريكية على جيش الاحتلال