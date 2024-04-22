للعلاج المنزلي.. كيفية إخراج حصوات الكلى بسرعة

حصوات الكلى هي رواسب صلبة تتشكل في إحدى الكليتين أو كلتيهما، عندما يحتوي البول على تركيزات عالية من المعادن والأملاح وقليل جدًا من السوائل، يمكن أن تتبلور هذه المواد وتشكل حصوات، يمكن أن يتراوح حجم حصوات الكلى؛ بعضها صغير مثل حبة الرمل، والبعض الآخر كبير.

يمكن أن يكون ألم حصوات الكلى شديدًا ومنهكًا، قد تعاني من تشنجات شديدة في البطن أو الظهر أو أسفل جانب الجذع، أثناء انتقال الحصوة عبر المسالك البولية، قد تشعر بألم في الفخذ أو الأعضاء التناسلية قبل مرورها.

شرب الكثير من الماء

يعد الحفاظ على رطوبة الجسم أحد الطرق المهمة لإدارة حصوات الكلى والوقاية منها. يؤدي شرب كمية كافية من الماء إلى تخفيف تركيز المعادن والأملاح والمواد الأخرى في البول، مما يساعد على منع تكون حصوات الكلى أو زيادة حجمها.

إحرص على تناول من 8 إلى 12 كوبًا من الماء يوميًا لمساعدة جسمك على التخلص من حصوات الكلى.

قلل من تناول القهوة والشاي إلى كوب أو كوبين يوميًا لمنع الجفاف، مما يزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى.

تجربة خل التفاح

يحتوي خل التفاح على حمض الأسيتيك، وهو مركب قد يقلل من حجم حصوات الكلى ويجعل مرور الحصاة أسهل، خل التفاح يقلل من كمية أكسالات الكالسيوم في البول، وهو عنصر رئيسي في العديد من حصوات الكلى.

يحتوي خل التفاح أيضًا على خصائص مضادة للالتهابات قد تساعد في تقليل الألم والالتهابات المرتبطة بحصوات الكلى.

تناول عصائر الحمضيات

قد تساعد عصائر الفاكهة الحمضية، بما في ذلك عصير الليمون والليمون الحامض والبرتقال، على تقليل حجم حصوات الكلى ومساعدتها على المرور بسرعة أكبر. تحتوي جميع ثمار الحمضيات على كميات عالية من حمض الستريك، وهو مركب يرتبط بالكالسيوم، وهو معدن موجود في العديد من حصوات الكلى.