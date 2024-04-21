روشتة غذائية للقضاء على اضطربات المعدة

قال الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، ينبغي الرفق بالمعدة خاصة بعد انتهاء شهر رمضان وعيد الفطر، والعودة بالتدريج إلى النمط الغذائي لما قبل رمضان لتحاشى اضطرابات الجهاز الهضمي، والتلبك المعوي، والانتفاخ والإسهال الحاد، ومغص المعدة والتسمم الغذائى الناتج عن الإفراط فى تناول حلوى العيد بصفة خاصة.

ويرصد موقع “الدستور” في تقريره حلولا طبيعية لمشاكل الجهاز الهضمي، للقضاء على انتفاخ واضطرابات المعدة، الناتجة من سوء التغذية، وإليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية لحمايتك وحماية أسرتك من الأمراض المفاجئة.