الأحد 21 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حالة الطقس اليوم الأحد في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس اليوم الأحد في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية.

تشهد طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، دافئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء والصعيد.

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حالة الطقس اليوم الأحد 21 أبريل 2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

حالة الطقس اليوم في مصر

يسود اليوم الأحد طقس حار مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ودافئ على السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، أما عن حالة الطقس ليلا فهو لطيف على كافة الأنحاء ليلا وفي الصباح الباكر.

القاهرة الكبرى والوجه البحرى ٢٩ درجة مئوية 
السواحل الشمالية ٢٤ درجة مئوية  
جنوب سيناء  ٣٤ درجة مئوية 
شمال الصعيد ٣٤  درجة مئوية 
جنوب الصعيد  ٣٨ درجة مئوية

حالة الطقس اليوم الأحد في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية

ما هي حالة الطقس غدًا؟

ويوم الإثنين 22 أبريل 2024 من المتوقع أن تشهد حالة الطقس نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب على فترات متقطعة.

القاهرة الكبرى والوجه البحرى 32 درجة مئوية 
السواحل الشمالية 30 درجة مئوية  
جنوب سيناء  34 درجة مئوية 
شمال الصعيد 34  درجة مئوية 
جنوب الصعيد  37  درجة مئوية

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

يسود طقس مستقر نسبيًا، دافئ مشمس، على كافة الأنحاء في محافظة الإسكندرية، وتراوحت درجات الحرارة بين 16 للصغرى و23 للعظمى، فيما سجلت سرعة الرياح 19 كيلو متر/ساعة والرطوبة 63%، مع تراحع فرص سقوط الأمطار.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من نشاط الرياح يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

واختتمت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، ستنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة خلال الأسبوع.

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حالة الطقس اليوم الأحد 21 أبريل 2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

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