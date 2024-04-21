الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

صيف خال من التعب.. نصائح طبية للوقاية من مخاطر حرارة الشمس

الطقس
الطقس

شهدت محافظات مصر تغير في حالة الطقس وارتفاع درجات الحرارة مع دخول فصل الصيف، لذلك يبحث الكثير من المواطنين عن طرق التعامل مع الأجواء الصيفية.

يعاني بعض الأشخاص من حالات صحية مفاجئة نتيجة ذلك الطقس السيئ، وحتى الأشخاص الأصحاء إذا لم يتعلموا التعامل الصحيح مع الطقس المرتفع الحرارة يصبحوا عرضة للإصابة ببعض الحالات الصحية.

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حالة الطقس اليوم الأحد 21 أبريل 2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

مع دخول فصل الصيف.. طرق التعامل مع الطقس السيئ

1 - ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة ذات الألوان الفاتحة، لتمتص العرق ولتحميك من الأمراض الجلدية.

2 - ينصح بإرتداء النظارات الشمسية خاصة في فترة النهار.

3 - ارتداء القبعات يحميك من ضربات الشمس المفاجئة.

4 - ونصحت الأرصاد الجوية، بارتداء ملابس خفيفة صباحًا، أما في فترة المساء ينصح بإرتداء الملابس الخريفي لتجنب الإصابة بنزلات البرد التي تنتج عن انخفاض درجات الحرارة.

مشروبات تحميك من الجفاف فى فصل الصيف

1 - عصير القصب

لمواجهة أزمة الطقس الحار يمكنك تناول عصير القصب الذي يعمل على إنعاش الجسم في فصل الصيف، ويعمل على ترطيب وتبريد الجسم لاحتوائه على الألياف والبوتاسيوم.

2 - عصير البطيخ

يمكن تناول عصير البطيخ خلال فترة الموجة الحارة لأنه من ضمن الفواكه، التي تعمل على مقاومة الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

3 - عصير الليمون بالنعناع

يعد عصير الليمون بالنعناع من ضمن المشروبات المفضلة في فصل الصيف، ولأنه يحتوي على العديد من الفوائد الصحية التي يحتاجها الجسم.

4 - اللبن الرايب

يمكنك تناول اللبن الرايب خلال الفترة الصباحية من اليوم، لأنه من ضمن المشروبات المنعشة والصحية التي تعمل على ترطيب الجسم.

5 - عصير الأفوكادو بالعسل 

يعتبر عصير الأفوكادو بالعسل من ضمن المشروبات المفيدة جدًا للجسم والتي تعمل على ترطيب وانتعاش الجسم، وغير ذلك يعمل على تحسين الحالة المزاجية ويحميك من الجفاف.

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