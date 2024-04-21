الأحد 21 أبريل 2024
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الصحة

طبيب لـ "الدستور": تعزيز الجهاز المناعي يحمي من مرض الحصبة

الحصبة 
الحصبة 

يقدم الدكتور محمد أبو عامر، أستاذ علم المناعة، مجموعة من النصائح المهمة التي يجب أن تتبعها، للوقاية من مرض الحصبة.

قال الدكتور محمد أبو عامر، إن مرض الحصبة سهل التقاطه من أي شخص مصاب إذا لم يتبع السبل الوقائية اللازمة وذلك لسهولة انتشار الفيروس فبمجرد قيام الشخص المصاب بالعطس أو الكحة، ينطلق فيروس الحصبة في الهواء، وعند استنشاقه تحدث العدوى.

وأضاف الدكتور محمد أبوعامر، لـ"الدستور"، أن أكثر الفئات المصابة بمرض الحصبة هم الأطفال، وتصيب الحصبة الجهاز التنفسي ثم تنتشر في جميع أنحاء الجسم، ومن أبرز الأعراض الأولية التي تظهر على المريض "ارتفاع درجة الحرارة بشدة والسعال وسيلان الأنف والطفح الجلدي في جميع أنحاء الجسم".

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طبيب يكشف لـ"الدستور" أعراض وطرق الوقاية من الحصبة

نصائح للوقاية من مرض الحصبة

1 - الابتعاد عن الأشخاص المصابين، يجب عزل الشخص المصاب بالحصبة عن الأشخاص الآخرين حتى لا تنتشر العدوى، .

2 - كما يستلزم تطهير المكان جيدًا من خلال التهوية وغسل أغطية الأسِرة جيدًا ثم تعريضها لأشعة الشمس.

3 - تعزيز صحة الجهاز المناعي، لأن فرص انتقال العدوى والإصابة بالحصبة، تزداد  في حالة ضعف الجهاز المناعي، ولذلك يجب الاهتمام بتناول غذاء متوازن والتركيز على الأطعمة التي تحسن وظائف المناعة بالجسم وفي مقدمتها الخضروات والفاكهة.

4 - كما ينبغي غسل اليدين فور العودة إلى المنزل وبعد الإمساك بأي أشياء مشتركة خارج المنزل، مثل: المقابض والصنابير، وغيرها، فاتباع هذه الإرشادات أحد طرق الوقاية من الحصبة.

5 - الاعتناء بالنظافة الشخصية، يجب الاهتمام بغسل اليدين جيدًا، وخاصة قبل تناول الطعام وبعد الانتهاء من دخول الحمّام وقبل لمس الوجه باليد.

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