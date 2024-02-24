ارتفاع معدلات الإصابة بـ"الحصبة" عالميًا يُثير المخاوف.. هل تحور الفيروس؟

كشف الدكتور محمود حلبلب، أستاذ علم الجراثيم، عن حقيقة تحور فيروس الحصبة، في ظل تخوفات منظمة الصحة العالمية، خاصة مع ارتفاع معدل الإصابات بها عالميًا.



وقال "حلبلب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، إنه حتى الآن علميًا، الفيروس لم يتحور ليصبح أكثر شراسة.

اللقاح ضد الحصبة فعال بنسبة كبيرة جدًا

وأضاف أن اللقاح فعال بنسبة كبيرة جدًا، لافتًا إلى أن الطريقة الوحيدة للحماية من الإصابة بالحصبة هي تلقيح عدد كبير من الأشخاص لتفادي تفشي هذا المرض.



ولفت إلى أن هناك أطفالًا حول العالم ليس لديهم مناعة، وهم عرضة لهذا الفيروس، مشددًا على ضرورة الحصول على جرعة أخرى، خاصة وأنها لا تضر بل تجنبنا المزيد من الإصابات والوفيات أيضًا.



وأرجع سبب تفشي فيروس الحصبة مجددًا إلى تغيير نمط المعيشة، والإقفال في زمن كورونا، لافتًا إلى أنه خلال جائحة كورونا نسبة التطعيم عالميًا انخفضت، وأحدثت وجود أشخاص غير ممنعين لهذا الفيروس وهو شديد الانتشار؛ فإذا كان هناك 100 شخص غير ملحقين وشخص مصاب، يصاب منهم 90 شخصًا.