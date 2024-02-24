السبت 24 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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8 مجازر أسفرت عن استشهاد 92 فلسطينيًا وإصابة 123 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية

شهداء
شهداء

أكدت "الصحة الفلسطينية" أن جيش الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد عائلات فلسطينية في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 92 فلسطينيا وإصابة 123 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

فيما أعلنت الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 29606 شهداء و69737 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأمس، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن نصف مليون مواطن في شمال غزة يعانون المجاعة التي تفتك بأرواحهم في صمت؛ وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وأوضحت الصحة الفلسطينية أن 350 ألف مريض مزمن و60 ألف سيدة حامل ونحو 700 ألف طفل في غزة يتعرضون لمضاعفات خطيرة نتيجة سوء التغذية والجفاف.

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