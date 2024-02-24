القاهرة الإخبارية: صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة أدميت بالجليل

دوت صفارات الإنذار، في مستوطنة أدميت بالجليل، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأكد إعلام فلسطيني، أن طيران الاحتلال يقصف شمالي قطاع غزة، علاوة على أن زوارق الاحتلال تقصف الشريط الساحلي لمدينة غزة.

وأصيب عدد من الفلسطينيين، فجر اليوم السبت، في غارة إسرائيلية على مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال قصفت منزلا في مخيم المغازي، ما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين غالبيتهم من الأطفال والنساء، نقلوا إثرها إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية الفلسطينية.