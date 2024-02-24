الجيش السورى يخلى أحد مواقعه بريف القنيطرة

بطلب من يونيفل..

أكد إعلام سوري أن الجيش السوري يخلي أحد مواقعه بريف القنيطرة بطلب من "يونيفل"، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

كما أكدت سوريا أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي العدوانية بحق الشعب الفلسطيني واعتداءاته المتكررة على سوريا ولبنان تشكل أوضح انعكاس لفشل المجتمع الدولي في وقف جرائم الاحتلال، مشددة على وجوب عدم الاكتفاء بمجرد وصف ممارساته وسياساته بل يجب إنهاء هذا الاحتلال لفلسطين وبقية الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان السورية.