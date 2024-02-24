السبت 24 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

القاهرة الإخبارية: طيران الاحتلال يقصف شمال قطاع غزة

الاحتلال
الاحتلال

أكد إعلام فلسطيني، أن طيران الاحتلال يقصف شمالي قطاع غزة، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.
كما أكد إعلام فلسطيني، أن زوارق الاحتلال تقصف الشريط الساحلي لمدينة غزة.

وأصيب عدد من المواطنين، فجر اليوم السبت، في غارة إسرائيلية على مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال قصفت منزلا في مخيم المغازي، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين غالبيتهم من الأطفال والنساء، نقلوا إثرها إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية الفلسطينية

غزة قطاع غزة شمال قطاع غزة طيران الاحتلال القاهرة الإخبارية

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إصابات فى غارة إسرائيلية على منزل بمخيم المغازى وسط غزة

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