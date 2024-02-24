ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 29606 شهداء و69737 مصابًا منذ بداية الحرب

أعلنت الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 29606 شهداء و69737 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 7 ضباط وجنود في قطاع غزة أمس الأول الخميس.

فيما أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال قصفت منزلا في مخيم المغازي، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين غالبيتهم من الأطفال والنساء، نقلوا على إثرها إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. حسب ما ذكرت الوكالة الرسمية الفلسطينية.