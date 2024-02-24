السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 29606 شهداء و69737 مصابًا منذ بداية الحرب

شهداء
شهداء

أعلنت الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 29606 شهداء و69737 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 7 ضباط وجنود في قطاع غزة أمس الأول الخميس.

فيما أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال قصفت منزلا في مخيم المغازي، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين غالبيتهم من الأطفال والنساء، نقلوا على إثرها إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. حسب ما ذكرت الوكالة الرسمية الفلسطينية.

الصحة الفلسطينية حصيلة العدوان قطاع غزة 29606 شهداء 69737 مصابا

مواد متعلقة

الصحة الفلسطينية: نصف مليون مواطن يعانون المجاعة بشمال غزة

الأكثر قراءة

الفصائل الفلسطينية توجه ضربة جديدة للاحتلال فى خان يونس

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

رسالة قاضٍ مصرى لرئيس العدل الدولية: كيف تُنكر نائبة الرئيس اختصاص المحكمة فى إبادة غزة

بث مباشر.. الرئيس السيسى يستقبل نظيره الإريترى أسياس أفورقى

أسعار الذهب اليوم السبت 24 فبراير 2024 عقب مشروع رأس الحكمة

فاينانشيال تايمز: مشروع رأس الحكمة يدعم حل مشكلة الصرف الأجنبى فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

"الوثيقة - اللغم".. المطلوب حراك إقليمي دولى لتأكيد الموقف الأمريكى

أحمد عاشور

نحن لا نبيع أرض الوطن

وائل لطفي

الاقتصاد والسياسة

سارة شريف

عقيدة السنوار

صفاء النجار

من مقامات الغضب

ماجد حبته

ما بعد الصفقة الكبرى

منى رجب

خطط إسرائيلية شيطانية وثبات مصر على مواقفها

إبراهيم عبدالفتاح

أقاصيص أقصر من أعمار أبطالها

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

في اليوم الـ141 من العدوان: الاحتلال يكثف قصفه على قطاع غزة

الاحتلال يعتقل شقيقين من برقة ويقتحم مخيم العين فى نابلس

عاجل.. خطة الأسابيع الـ6.. هل تنهى إسرائيل الحرب فى الربيع؟