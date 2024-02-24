السبت 24 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

شهيدان جراء استهداف مسيرات الاحتلال تجمعا لفلسطينيين غربي خان يونس

شهداء
شهداء

أكد إعلام فلسطيني، ارتفاء شهيدان جراء استهداف مسيرات الاحتلال تجمعا لفلسطينيين غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأعلنت فصائل فلسطينية، قصفها تجمعات لجنود وآليات عسكرية إسرائيلية في خان يونس جنوبي قطاع غزة، مؤكدين إلحاق إصابات مباشرة بهم، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

فيما أكد إعلام فلسطيني، أن طيران الاحتلال يقصف شمالي قطاع غزة، علاوة على أن زوارق الاحتلال تقصف الشريط الساحلي لمدينة غزة.
 

شهيدان خان يونس غزة قطاع غزة إسرائيل

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