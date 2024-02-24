السبت 24 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

بعد ارتفاع معدلات الإصابات به.. حقيقة تفشى الحصبة نهاية 2024

الحصبة
الحصبة

كشف الدكتور محمود حلبلب، أستاذ علم الجراثيم، حقيقة تفشي الحصبة بنهاية العام الجاري، وهو ما تخوفت منه منظمة الصحة العالمية، خاصة مع ارتفاع معدل الإصابات بها عالميا.

وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إنه يتفق مع تخوفات وتحذيرات "الصحة العالمية"، خاصة أن هذا المرض يمكن الحماية منه إذ يتخطى نجاعة اللقاح لهذا المرض الـ99%.

علاقة جائحة كورونا بتفشى الحصبة

وأضاف: "خلال جائحة كورونا نسبة التطعيم عالميا انخفضت، ما أحدث وجود أشخاص ليست لديهم مناعة لهذا الفيروس، وهو شديد الانتشار، فإذا كان هناك 100 شخص غير مصابين وشخص مصاب، يصاب منهم 90 شخصا".

وتابع: "زيادة عدد الحالات ممكن أن تكون بوقت قصير جدا، وما نلاحظه حاليا خلال السنوات القليلة الماضية، في إنجلترا، يجعلنا نعود إلى العهد الفيكتوري، حيث عاد مرض السل مجددا و2000 حالة جرب، وانتشر مرض الكساح، علاوة على انتشار مرض الزهري بواقع 9000 حالة، وهي الأعلى في تاريخ إنجلترا.

وأكد "حلبلب" أن تغيير نمط المعيشة، والإقفال في زمن كورونا، جعل بعض الأشخاص لديهم "دين مناعي"، نظرا للإقفال والمكوث في المنازل لفترات طويلة.

وأوضح أنه يجب تلقيح أكثر من 95% من الأشخاص ليتم لجم هذا الفيروس، لافتا إلى أن نسبة الملقحين بلغت 83% فقط، مؤكدًا أن الأطفال حديثي الولادة، أو النساء الحوامل، ومن يعانون من جهاز مناعي ضعيف أو أصحاب الأمراض المزمنة هم أكثر الأشخاص عرضة لهذا الفيروس.

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