بعد وفاة طفلين.. تعرف على طبيعة مرض الحصبة

يعتبر الحصبة مرض شديد العدوى وينتقل عن طريق الرذاذ التنفسي، وتشمل الأعراض الحمى والطفح الجلدي والسعال والعيون الدامعة والتعب والضعف، ويعد التشخيص الفوري والرعاية الطبية والتطعيم ضد MMR أمرًا ضروريًا ، وفي ميهار بولاية ماديا براديش، أدت 17 حالة يشتبه في إصابتها بالحصبة، مما أدى إلى وفاة شخصين، إلى إغلاق المدارس.

وفي ميهار بولاية ماديا براديش، اشتبه في إصابة 17 شخصًا بالحصبة ، وتوفي طفلان. ووفقا لهيئة الصحة، فقد أدى ذلك إلى إغلاق جميع المدارس لمدة ثلاثة أيام في ثماني قرى. وتم إرسال فريق طبي لوقف انتشار المرض.

وقال إل كيه تيواري، كبير المسؤولين الطبيين والصحي، إن الطفلين، أحدهما يبلغ من العمر سبع سنوات، توفيا يومي 14 و16 فبراير.

وقد أمر محصل المنطقة بإغلاق جميع المدارس العامة والخاصة في القرى المتضررة استجابةً للبلاغ، كما طلب إجراء تفتيش للمناطق المحيطة ضمن دائرة نصف قطرها خمسة كيلومترات. بالإضافة إلى ذلك، جعل المجمع من غير القانوني أن يجتمع الأطفال معًا في الأحياء المتضررة. وقد تم أخذ عينات من الشباب الذين أصيبوا بالفيروس وتقديمها إلى معهد عموم الهند للعلوم الطبية في بوبال لفحصها. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يقوم وفد من منظمة الصحة العالمية بجولة في المدن المتضررة اليوم.

اعراض الحصبة

الحمى: تبدأ الحصبة عادةً بحمى شديدة، غالبًا ما تتجاوز 101 درجة فهرنهايت (38.3 درجة مئوية).

الطفح الجلدي: عادة ما يظهر طفح جلدي أحمر مميز بعد حوالي 3-5 أيام من بداية الحمى. يبدأ الطفح عادة على الوجه وينتشر إلى أسفل الجسم، بما في ذلك الجذع والذراعين والساقين.

السعال: يمكن أن تسبب الحصبة سعالًا مستمرًا، وغالبًا ما يكون مصحوبًا باحتقان الأنف وسيلان الأنف. التهاب الملتحمة: قد يحدث التهاب في العينين (التهاب الملتحمة)، مما يؤدي إلى احمرار، وحساسية للضوء، وعيون دامعة.

التهاب الحلق: يعاني العديد من الأشخاص المصابين بالحصبة من التهاب في الحلق، مما يجعل البلع مؤلمًا.

الشعور بالضيق: تشيع مشاعر عامة من التعب والضعف والتوعك، وغالبًا ما تسبق ظهور الطفح الجلدي والحمى.

بقع كوبليك: قد تظهر بقع بيضاء صغيرة ذات مراكز مزرقة (بقع كوبليك) داخل الفم على بطانة الخد الداخلية، وعادةً ما تسبق ظهور الطفح الجلدي بيوم أو يومين.