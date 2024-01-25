الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. بسبب كورونا.. الحصبة تضرب أوروبا وهذه أعراضها

الحصبة
الحصبة

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن قارة أوروبا تسجل "زيادة مثيرة للقلق" في حالات الإصابة بمرض الحصبة في الأسابيع الأخيرة.

وأرجعت المنظمة أسباب الانتشار غير المسبوق للمرض، لتطعيم نسبة أقل من أطفال ضد المرض خلال جائحة كورونا.

ووفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية، فإنه تم تسجيل زيادة حالات الحصبة، في العام 2023، أكثر بـ 30 شخصًا مقارنة بالعام 2022، حيث سجلت أكثر من 30 ألف حالة، في العام الماضي، بينما تم تسجيل 941 في العام 2022.

ودعت المنظمة إلى اتخاذ "إجراءات عاجلة" لمنع انتشار الحصبة، مشددة على أن "التطعيم هو السبيل الوحيد لحماية الأطفال من هذا المرض الذي قد يكون خطيرًا مسببًا الوفاة".

الحصبة وأعراضها

الحصبة هي فيروس شديد العدوى ينتقل عن طريق الاتصال المباشر عبر الرذاذ المعدي كالسعال والعطس، أو تناول الطعام من وراء المصاب.

وتظهر أعراض المرض عادةً بعد 10 إلى 12 يومًا من إصابة الشخص بالعدوى، وتبدأ بالحمى والطفح الجلدي الذي يسبب الحكة والسعال والتهاب الملتحمة (العين الوردية)، وسيلان الأنف.

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