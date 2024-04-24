في عيد ميلاد برج الثور.. أشهر افيهات فيفي عبده التى تصدرت بها التريند

تحتفل، اليوم، النجمة فيفي عبده بعيد ميلادها الـ 70 عامًا، وقد تعلق الجمهور بافيهات تلقائية وعفوية للفنانة، ليردد عبر السوشيال ميديا بعض الافيهات فى تلك المناسبة.

تعد فيفي عبده، من أشهر راقصات الوسط الفني، أداءها التلقائي جعل جمهورها يتعلق بها بشكل أكبر، وتزامنًا مع مع احتفال النجمة بعيد ميلادها، ترصد “الدستور” أبرز افيهاتها التي جعلتها تتصدر التريند، وتكون حديث السوشيال ميديا، وأبرز صفات برج الثور، وإليكم التفاصيل الكاملة:

أبرز صفات برج الثور

يتميز برج الثور بشخصيته القوية المتحكمة في العلاقات.

من الأبراج التي تعشق السفر والضحك.

البساطة من أهم سماته لذلك يعد من ضمن الأبراج المحبوبة.

يعشق الطعام الدسم وأجواء الرفاهيّة، محب للطبيعة والمناظر الخلّابة.



في عيد ميلاد برج الثور.. افيهات صدرت فيفي عبده الترند

افيهات تصدرت بها فيفي عبده الترند

“اشطات فلات عسلات”

دائما ما تبدأ كلامها علي السوشيال ميديا من خلال فديوهاتها بـ " اشطات فلات عسلات " والتي أشتهرت بها.



-اسكوزمي

من أشهر أفيهات فيفي عبدة الذى أصبح من أكثر الكوميكس عبر السوشيال ميديا.

في عيد ميلاد برج الثور.. افيهات صدرت فيفي عبده الترند

-هالا هالا وياختي صمالة

أشتهرت فيفي بهذا الكوميكس بعد أن أطلقته خلال مسلسل"كيد النساء".



-شدني يا أخ

عندما كانت ضيفة في ببرنامج"رامز قرش البحر" قالت جملتها الشهيرة وهي تغرق "شدني يا اخ".



5- أمواه

من أشهر كلمات فيفي، التي قالتها في مسلسل كيد النساء الجزء الأول.



-أيوة بقى ويلا بقى

تعتبر أيضا جملة من أشهر افيهاتها التي تتبعها في معظم كلامها.