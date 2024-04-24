كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس اليوم الأربعاء في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية.

حالة الطقس اليوم في مصر

وحذرت هيئة الأرصاد، من وجود نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من غرب البلاد والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبينت الأرصاد حالة البحر المتوسط، حيث ستكون حالته معتدل، وارتفاع الأمواج من (2 إلى 2.25) متر، واتجاه الرياح من جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر، ستكون حالته من خفيف إلى معتدل، واتجاه الرياح من شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

ما هى حالة الطقس غدًا؟

وحذرت خرائط الطقس تعرض البلاد لارتفاع في درجات الحرارة بدء منذ أمس الثلاثاء وممتد حتى غدا الخميس، بقيم تصل إلى 7 درجات مئوية.

وكشفت خرائط الطقس أنه غدا الخميس وبعد غد الجمعة تصل كتل هوائية معتدلة، وبسبب الاختلاف الكبير بين حرارة الهواء ستعمل على نشاط للرياح على أغلب مناطق الجمهورية من الشمال حتى الجنوب بداية من ليل الخميس تعمل على خفض الحرارة بشكل تدريجي بطيء والعمل على تشكل الغبار والأتربة.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

الخميس 25 أبريل 2024

نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

أتربة عالقة نهارا على مناطق من جنوب الصعيد.

أمطار خفيفة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

- الجمعة 26 أبريل 2024:

- اعتبارًا من الجمعة 26 ابريل انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من ( 6: 7 ) درجة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

- سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء ووسط وجنوب الصعيد

- نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

تشهد محافظة الإسكندرية، ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة لتسود أجواء شديدة الحرارة نهارًا وحارة ليلًا مع نشاط ملحوظ للرياح على مدار اليوم.

ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، يسود طقس حار على مدار اليوم، حيث ارتفعت درجات الحرارة بمقدار 5 درجات مئوية كاملة عن معدلاتها أمس، ونشطت الرياح الجنوبية الغربية على مسطح البحر المتوسط.