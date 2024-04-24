ما هو الخرف الجبهي الصدغي وطرق العلاج؟

يعد الخرف الجبهي الصدغي ثالث أكثر أشكال الخرف شيوعًا بعد الزهايمر، ويؤدي إلى موت الخلايا العصبية، وتعد أيضا اضطرابات الخرف الجبهي الصدغي من الأمراض التقدمية، مما يعني أن الحالة وأعراضها تتفاقم بمرور الوقت، وسبب الاضطرابات غير معروف تمامًا، على الرغم من أن الأبحاث تؤكد بسبب الوراثية، وفقًا لموقع Hindustan times.

أعراض الخرف الجبهي الصدغي

تشمل الأعراض الرئيسية للخرف الجبهي الصدغي السلوكي ما يلي:

قلة الاهتمام المفاجئ بالعائلة أوالأنشطة التي كانوا يهتمون بها

التصرف باندفاع

فقدان الموانع

اللامبالاة، أو فقدان التفاعل العاطفي

صعوبة التخطيط وتحديد أولويات المهام

صعوبة في قراءة الإشارات الاجتماعية

الأكل القهري

تؤثر أعراض الحبسة التقدمية الأولية على قدرة الشخص على التواصل، بعض الأعراض الرئيسية تشمل:

تؤثر أعراض الحبسة التقدمية الأولية على قدرة الشخص على التواصل، بعض الأعراض الرئيسية تشمل: كلام غير واضح

فقدان القدرة على فهم الكلمات أو الجمل المفردة

صعوبة في العثور على الكلمات أثناء المحادثة

التحدث بجمل يصعب فهمها

صعوبة في تسمية الأشياء

عدم القدرة على الكلام

علاجات الخرف الجبهي الصدغي

أدوية:

على الرغم من عدم وجود دواء معتمد خصيصًا لعلاج مرض الخرف الجبهي الصدغي، إلا أن بعض الأدوية قد تساعد في التحكم في الأعراض مثل الاكتئاب أو الإثارة أو اضطرابات النوم.

تعديلات البيئية:

يمكن أن يساعد تغيير بيئتك المباشرة في تقليل التوتر والانفعالات، قد يعني هذا إنشاء إجراءات روتينية، وتقليل عوامل التشتيت، واتخاذ احتياطات السلامة، والحصول على المساعدة في المهام اليومية.

علاج النطق:

يعاني بعض الأشخاص المصابين بالخرف الجبهي الصدغي من صعوبات في اللغة والتواصل، يمكن أن يساعد علاج النطق واللغة في الحفاظ على قدرات التواصل لأطول فترة ممكنة وتوفير طرق اتصال بديلة إذا لزم الأمر.

إدارة نمط الحياة:

اتباع نظام غذائي وممارسة التمارين بانتظام والحد من تعاطي التبغ والكحول يمكن أن يساعد في الحفاظ على الأداء البدني والعقلي.