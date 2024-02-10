ما هو الخرف.. وكيف تتجنبه في المراحل العمرية الخاصة بك؟

الخرف هو حالة عصبية تسبب انخفاضًا في الوظائف المعرفية مثل الذاكرة والتفكير، يمكن أن تظهر علامات الخرف في عمر مبكر يصل إلى 45 عامًا، ومع ذلك، فإن معظم التشخيصات تحدث لدى الأشخاص الذين يبلغون من العمر 85 عامًا أو أكثر.

الشكل الأكثر شيوعًا للخرف هو مرض الزهايمر، تشمل الأنواع الأخرى من الخرف خرف أجسام ليوي، والخرف الوعائي، والخرف الجبهي الصدغي، يكون خطر الإصابة بالخرف أعلى إذا كان لديك تاريخ من الخرف في عائلتك، أو متغيرات وراثية نادرة، أو بعض الحالات الموجودة مسبقًا.

كيفية علاج مشكلة الخرف

النظام الغذائي والتغذية:

للوقاية من الخرف، يوصي الباحثون بتناول نظام غذائي منخفض الكوليسترول والدهون المشبعة، حيث تشير الدراسات إلى أن وجود مستويات عالية من البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) يمكن أن يزيد من كمية البروتين السام الموجود في أدمغة الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر والذي يسمى بيتا. -أميلويد.

وفقا لموقع health يؤدي الحفاظ على مستوى صحي من الكوليسترول إلى تحسين صحة القلب، مما قد يؤدي أيضًا إلى تحسين وظائف المخ. يمكن أن يساعد تناول نظام غذائي غني بالخضر الورقية والفواكه ودهون أوميجا 3 الصحية في تقليل الالتهاب في الدماغ، مما قد يزيد من خطر الإصابة بالخرف.

يوصي بعض الأطباء بنظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي باعتباره مثاليًا لصحة القلب والأوعية الدموية والدماغ.

ويشمل ذلك تناول الأطعمة مثل:

سمك

التوت

المكسرات

عدس

البقوليات

زيت الزيتون

الفواكه والخضروات مليئة بالفيتامينات والمواد المغذية بما في ذلك فيتامين ب 12، الذي يعزز إنتاج خلايا الدم الحمراء الصحية. إن تناول المزيد من الفواكه والخضروات بدلًا من الأطعمة المصنعة يمكن أن يقلل من احتمالية الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب، مما قد يؤدي إلى الخرف في وقت لاحق من الحياة.

للحفاظ على نظام غذائي صحي للقلب، من المهم الحصول على خيارات غذائية مغذية وبأسعار معقولة. في الكثير من الأحياء، وخاصة في مناطق البلاد المعروفة باسم "حزام السكتة الدماغية"، يكون خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية مرتفعًا.

ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم، أو ارتفاع ضغط الدم، هو عامل خطر رئيسي لمرض الزهايمر وأنواع أخرى من الخرف. تصنف جمعية القلب الأمريكية ارتفاع ضغط الدم على أنه قراءة انقباضية (الرقم العلوي) تبلغ 130 ملم زئبق (مم زئبق) أو قراءة انبساطية (الرقم الأدنى) تبلغ 80 ملم زئبق.