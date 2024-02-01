أخصائي مخ وأعصاب: مرضى الزهايمر أعمارهم أطول من المصابين بالخرف

قال الدكتور وائل المهدي، أخصائي جراحة المخ والأعصاب، إن مرض الخرف من الممكن أن يعيش به المريض ما بين 8 أشهر وحتى عام على أقصى تقدير، ولكن مرضى الزهايمر أعمارهم تكون أطول ويمكنهم التعايش معه لسنوات.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج "الحقيقة"، مع الإعلامية آية عبدالرحمن، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الخرف يحدث نتيجة تلوث حدث نتيجة نقل هرمون النمو لأحد الأشخاص والفيروس يكونى بطئ المفعول.

عمر الإصابة بمرض الزهايمر

وتابع: خطورة الإصابة بمرض الزهايمر تزداد خلال سن الأربعين وأحيانًا قبلها، وتشخيصه يتم متأخرًا جدًا وبعدما يكون المرض تمكن من المريض، مؤكدًا أنه الآن يوجد تحاليل جديدة تتم من خلال عينة من الدم ويتم من خلالها اكتشاف المرض قبل ظهوره بثلاثة سنوات حتى يكون هناك أمل في علاجه.

وأكد أن تصلب الشرايين يسبب مرض الخرف ولابد من ضبط السكر والضغط والكوليسترول والدهون الثلاثية وممارسة الرياضة والمداومة على القراءة حتى لا يصاب الإنسان به.