الأربعاء 24 أبريل 2024
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منوعات

لتجنب ضربات الشمس.. طرق صحية للحجاج للوقاية من الإجهاد الحراري

الإجهاد الحراري
الإجهاد الحراري للحجاج

مع بدء موسم الحج، يرصد “الدستور” في تقريره طرق صحية للحجاج للوقاية من الإجهاد الحراري، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتعرض البعض لضربة الشمس أو الإصابه بالفيروسات.

ويصاب الكثير بـ الإجهاد الحراري في الحج الذي يعد من أبرز المشاكل الصحية التي يتعرض لها الحاج، وهو بذلك استنفاد السوائل والأملاح من الجسم إثر التعرق الغزير وعدم شرب كمية مياه وعصائر كافية.

ومن ضمن الطرق الوقائية، كشفت وزارة الصحة والسكان، عن توافر كافة اللقاحات الخاصة بتطعيم الحجاج قبل السفر للحج، بكل مكاتب التطعيمات الدولية التي خصصتها الوزارة للحصول على التطعيمات الإجبارية قبل أداء فريضة الحج والمنتشرة على مستوى الجمهورية.

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طرق صحية للحجاج للوقاية من الإجهاد الحراري

1 - تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس.
2 - استخدام المظلات ذات الألوان الفاتحة.
3 - شرب كميات كافية من الماء والسوائل لتعويض السوائل المفقودة.
4 - الجلوس في الأماكن الظليلة والمبردة.
5 - أخذ قسط كاف من النوم والراحة.
6 - عدم الاستعجال في أداء شعائر الحج لتجنب الإصابة بالإرهاق.

التغذية الصحية أثناء الحج

1 - تجنب شراء الأطعمة المكشوفة.
2 - غسل الفواكه والخضار جيدًا قبل تناولها.
3 - التأكد من تاريخ صلاحية المأكولات قبل تناولها، وقراءة الملصقات الموجودة على المنتجات الغذائية لمعرفة محتوياتها وقيمتها الغذائية.
4 - غسل اليدين بالماء والصابون قبل تناول الطعام.
5 - عدم تخزين الطعام المطهي لأكثر من ساعتين في درجة حرارة الغرفة لأن ذلك يؤدي إلى نمو وتكاثر الجراثيم، مما يزيد من احتمال الإصابة بتسمم غذائي.
6 - تناول الوجبات بانتظام للحفاظ على طاقتك وتجنب الإصابة بالإرهاق.
7 - عدم الإفراط في شرب المنبهات، كالقهوة والشاي، لأنها تسبب جفاف الجسم والعطش الشديد.

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