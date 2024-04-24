الأربعاء 24 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مندوبو شركات السياحة فى السعودية لإنهاء إجراءات الحجاج (خاص)

تحركات الحجاج
تحركات الحجاج

كشف باسل السيسي، عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية، أن مسئولي الشركات متواجدون حاليًا بالمملكة العربية السعودية، لإنهاء كل الإجراءات الخاصة بالخدمات التي تقدم للحجاج.  

وأكد السيسي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن بعثة الحج السياحي متواجدة حاليًا بمكة المكرمة والمدينة، لإنهاء كل الإجراءات الخاصة بالخدمات المقدمة للحجاج المصريين، وإنهاء عقود التسكين والنقل والمناسك في منى وعرفات. 

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وأوضح أن الشركات السياحية تنتظر الموافقة رسميًا على الإجراءات التي انتهت منها البعثة، مضيفًا أنه بمجرد الحصول على الموافقة سيتم تسجيل كل البيانات على بوابة الحج الإلكترونية لوزارة الحج السعودية، على أن يتم فور الانتهاء من التسجيل بدء إصدار تأشيرات الحج والاستعداد لسفر الحجاج المصريين. 

وتابع أنه من المقرر أن تعود بعثة الشركات السياحية والحج السياحي الأسبوع المقبل إلى مصر، للبدء في الاستعدادات الخاصة بسفر الحجاج المصريين، وإنهاء كل الإجراءات المتبعة من المنافذ المصرية. 

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خريطة تحركات الحجاج في المطار قبل السفر للسعودية

وفي السياق، أكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، لـ"الدستور"، أن خريطة تحركات الحجاج في المطار قبل السفر للسعودية لا تزال قيد الدراسة والتنفيذ بالتعاون مع الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية وميناء القاهرة الدولي والشركة المصرية للمطارات، مضيفة أنه فور الانتهاء منها سيتم الإعلان عنها، لتقديم كل الخدمات وتسهيل سفر الحجاج المصريين من المنافذ المصرية المختلفة. 

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