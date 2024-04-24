الأربعاء 24 أبريل 2024
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الصحة

طبيب يضع روشتة للحجيج تجنبهم الإصابة بأمراض الصيف أثناء أداء المناسك

الحجاج
الحجاج

يقدم الدكتور محمد أبو عامر، أستاذ علم المناعة، مجموعة من النصائح المهمة التي يجب أن يتبعها الحجيج أثناء أداء المناسك لتجنب أمراض الصيف.

وقال الدكتور “أبو عامر”، في تصريحات خاصة لموقع “الدستور”،: ينبغي على الحجاج تجنب الأماكن المزدحمة والتجمعات الكبيرة قدر الإمكان منعا لانتشار الفيروسات، والتقليل من الأطعمة غير الصحية كونها تؤثر على النشاط العام وتضعف المناعة.

وأضاف محمد أبو عامر، أنه من الأشياء المهمة التي يجب أن يتابعها الحاج محاولة عدم الوقوف تحت أشعة الشمس بشكل مباشر واستخدام المظلات ورذاذ الماء، مع محاولة الحفاظ على توزان حرارة الجسم والبعد عن تيارات الهواء البارد المباشر او التيارات الساخنه، وشرب الماء ليساعد على ترطيب الجسم مما يقلل من الإصابة بالتهابات الجلد وضربة الشمس والجفاف والاجهاد الحراري.

وأكد على أهمية غسل اليدين باستمرار والحرص على نظافة الأدوات الشخصية وأدوات المائدة وعدم مشاركتها مع الآخرين،كما أن التغذية الصحيه لها دور رئيسي في رفع مناعة الجسم والوقاية من أمراض الصيف في موسم الحج، وتحديدا  نظافة الفم التى تقي من كثير من الأمراض، وأخيرًا ينبغي مراقبة الحالة الصحية العامة وعلاج أي أمراض أو اضطرابات تظهر بشكل فوري، حتى لا تحدث مضاعفات تعيق إكماله لأداء الحج. 

الحجاج ضربة الشمس النصائح الوقائية الفيروسات امراض الصيف المناعة

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